Domstolsreformen bør bestå

En samlet justiskomité hadde nylig møte med Domstoladministrasjonen (DA). De levnet ingen tvil om at domstolsreformen er viktig og at den bidrar til økt effektivitet, bedre utnyttelse av ressursene, og ikke minst ivaretar rettsikkerheten i hele landet.

Og DA er ikke alene her, samtlige relevante fagmiljøer mener reformen er riktig. Da er det oppsiktsvekkende at justisministeren ikke har ett faglig fundert argument som kan rettferdiggjøre å reversere reformen.

At justisminister Mehl ikke lytter til tilbakemeldinger fra erfaringene så langt, er problematisk. Dessverre virker det som at rettsikkerheten får andreprioritet siden reverseringen kun handler om å ivareta distriktspolitiske hensyn for Senterpartiet.

Derfor virker det ekstra merkelig at justisminister Mehl sier at reformen kan føre til nedleggelser som et påskudd for å reversere. DA har nemlig bekreftet at de har allerede laget en investeringsplan for å sørge for nye, bedre og mer fremtidsrettet lokaler på mindre steder.

I mangel på faglig forankrete argumenter og støtte fra de relevante fagmiljøene, går justisministeren på søken etter argumenter som kan tegne et bilde av at dette er noe annet enn ren distriktpopulisme. Resultatet blir nedsnakking mot fagmiljøene i de norske tinghus som ikke huser den administrative ledelsen i sin rettskrets.

Ifølge justisministeren er disse bare som et «avdelingskontor» å regne, og det er grunn til å anta at de over tid vil bli svekket som en følge av reformen. Dette fordi sorenskriveren har kontor ved et annet tinghus i rettskretsen, og de deler domstolnavn med ett eller flere andre rettssteder.

Det er noe uverdig ved en justisminister som i mangel på saklig og faglig forankret argumentasjon for å skrote en god reform, retter et sleivspark mot de dommere og saksbehandlere som arbeider ved de rettsstedene som ikke huser sorenskriveren i rettskretsen.

Justisministeren burde heller legge den partipolitiske distriktsaktivismen til side, og orientere seg mot det standpunkt som gir norske domstoler høyest grad av rettssikkerhet, ressursutnyttelse og service overfor de borgerne som trenger domstolens tjenester. Da vil ministeren skrote planene om å reversere denne vellykkede reformen.