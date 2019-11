Dobbeltkommunikasjon fra Norges Bondelag?

Jeg leser med interesse Erling Aas-Engs tilsvar (20.11) til min kronikk om bondekannibalisme. Kronikken var nettopp ment som en invitt til diskusjon om mekanismer og virkemidler i jordbruket.

Aas-Eng trekker frem teknologi, som jo er én av tre faktorer som påvirker utviklingen i jordbruket. I tillegg kommer marked og politikk. Hvor mye teknologi og marked skal styre utviklingen, er det politikken som avgjør.

Dersom man har politiske målsetninger for jordbruket, må teknologien tilpasses jordbruket, og ikke motsatt.

Dessverre er det sistnevnte vi ser i dag. Da kvotetaket ble endret i 2014, var argumentet at en dobling harmonerte med to melkeroboter. Utbyggingstrenden i melkeproduksjon for øvrig har ligget stabilt på 40–60 kyr, tilpasset nettopp kapasiteten til en melkerobot.

De fleste forstår at denne bruksstørrelsen ikke er særlig egnet i store deler av landet hvor melkeproduksjon utgjør ryggraden i lokalsamfunnet. Og la det være klart: det er ikke private banker som har pushet 60-kyrs fjøsa, men Innovasjon Norge med sine 100 prosent offentlige midler. Å la teknologien være førende er naturlig næringslivspolitikk, men egner seg dårlig for matproduksjon.

Aas-Eng skriver: «.. eller nullstille alle prismekanismer som gjør det lønnsomt å øke produksjonen». Her er vi ved kjernen i vår uenighet. Som Cochranes tredemølleteori viser oss er økt lønnsomhet kun midlertidig, inntil prisene faller.

Ergo, økt produktivitet gir ikke økt lønnsomhet. Det er først når jordbruket erkjenner denne virkeligheten at man kan starte å tenke utenfor boksen.

Ansvaret hviler ikke på den enkelte bonde til å ta avstand fra utviklingen gjennom sin enkelte drift – ansvaret hviler på jordbrukets organisasjoner til å ta et kollektivt oppgjør med effektiviseringsideen som aldri tar oss bønder «til døra».

Når det gjelder tollvern er vi helt på linje. Tollvern er avgjørende for å sikre matvarepriser i tråd med norsk lønns- og kostnadsnivå. Det vil ikke være nødvendig å finansiere alle nybygg over statsbudsjettet slik Aas-Eng antyder (selv om Norge fint hadde hatt råd til det) dersom man har et tilstrekkelig tollvern.

At 30 prosent av maten i husholdningene kastes, vitner om at prisen har blitt for lav. Dette handler også utelukkende om politikk.

Samvirket er viktig. Jordbruksoppgjør er viktig. Men all den tid utviklingen går feil vei er vi forpliktet til å kritisk evaluere systemene, tankesettet og egen innsats for å varsle. Jeg leser Aas-Engs innlegg dit at han både erkjenner og anser utviklingen mot stadig færre bønder som uheldig, men uunngåelig. I motsetning til min påstand om at dette utelukkende handler om politisk vilje.

Jeg utfordrer derfor ledelsen i Norges Bondelag til å svare på følgende spørsmål: Hvordan kan man unngå nedbygging av landbruket, bidra til landbruk over hele landet og bidra til levelige rammevilkår for bønder med ulik bruksstørrelse (Aas-Engs egne ord), samtidig som vi kontinuerlig blir færre bønder? For meg lukter dette dobbeltkommunikasjon.