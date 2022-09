Distriktspolitikk kan ikke trumfe rehabilitering

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I sin leder 14. september slår Nationen et slag for å flytte nye Oslo fengsel ut av hovedstaden. Alle vil helst ha alt nærmest mulig seg selv, skriver avisa. Nationen bommer grovt når de forsøker å redusere spørsmålet om et nytt hovedstadsfengsel til et spørsmål om distriktspolitikk.

Argumentasjonen til Nationen bygger tilsynelatende på et premiss om at fordeling av arbeidsplasser rundt om i landet er det viktigste hensynet når det gjelder plassering av nytt Oslo fengsel. Det er det ikke.

Hensikten med nytt fengsel er ikke å skape arbeidsplasser; hensikten er å sikre rehabilitering og motvirke nye straffbare handlinger. Dette er, og må være, det avgjørende hensynet i spørsmålet om plasseringen av et nytt fengsel.

Nærhet til familie og pårørende er en av de viktigste faktorene for god rehabilitering. Skal man sikre vellykket tilbakeføring til samfunnet, er det essensielt at den innsatte har fått opprettholdt familiære bånd under soningen. Slipper man ut av fengselet med ødelagte familiebånd og dårlig sikkerhetsnett, er sjansen større for at man faller tilbake i ny kriminalitet.

Mer enn ti prosent av Norges befolkning bor i Oslo kommune. Dersom det er proporsjonalt til fangebefolkningen, betyr det at over 350 av Norges innsatte kommer fra Oslo. Sannsynligvis er det enda flere, all den tid det er en høyere kriminalitetsrate i hovedstaden enn i resten av landet. Derfor bør det være en selvfølge at et nytt hovedstadsfengsel plasseres i Oslo, slik at pårørende og hjelpeorganisasjoner er i nærheten og på den måten bidrar til bedre rehabilitering.

At Oslo skal påta seg ansvaret for å huse et eget fengsel bør også være en selvfølge. Hovedstaden bør ta ansvar for egne innbyggere, noe som også inkluderer hovedstadens straffedømte. Om hensynet til distriktspolitikk og arbeidsplasser utenfor hovedstaden i praksis fører til mindre rehabilitering og mer kriminalitet, har man verken gjort distriktene eller samfunnet en tjeneste.

Et fengsel som ikke rehabiliterer, er som et sykehus som ikke gjør folk friske. Dette er tilfellet uavhengig av om fengselet er plassert i Oslo, Hurum, Utsira eller Båtsfjord. Når hensynet til rehabilitering tilsier at hovedstaden vil være det beste stedet å plassere et nytt Oslo fengsel, så må dette være avgjørende.