«Distriktsavisen» som ønsker en særskatt på distriktsnæringslivet

I sum gjør dette at havbruksnæringen er en av få næringer som betaler høyere skatt enn andre næringer. Det gir årlige milliardinntekter til det offentlige. For «distriktsavisen» Nationen er ikke dette godt nok. Avisen ber på lederplass om en særegen skattlegging av næringer som bygger på naturressurser. Kall dette gjerne en distriktsskatt. For de fleste av næringene som skal skattlegges slik er lokalisert utenfor byene.

I forrige stortingsperiode ble det landet et politisk forlik om hvordan havbruket skal skattlegges. Frem til da hadde havbruksbedriftene kjøpt rettighetene fra staten og slik gitt et solid ekstra bidrag til samfunnet. Diskusjonen endte med at det i tillegg skal betales en produksjonsavgift for hvert kilo produsert laks.

Produksjonsavgiften alene gir vertskommunene årlige inntekter på en halv milliard kroner. Dette var i tråd med ønskene fra vertskommunene, og akseptert av havbruksnæringen. Ikke minst var det i tråd med ønsket om at havbruket skal bidra til investeringer og utvikling av kystdistriktene i Norge. Kort og godt ei løsning som store deler av det politiske Norge mente var fornuftig.

Enkelte miljøer, særlig i og rundt hovedstaden, ønsket en annen løsning. De ønsket at det skulle innføres ytterligere en grunnrenteskatt på havbruket – i tillegg til auksjonspris og produksjonsavgift.

Denne skulle være på 40 prosent i tillegg til alle andre ordinære skatter. Argumentasjonen var at havbruket er «stedegen», samt at en bruker et allment tilgjengelig areal i norske fjorder. Altså at den ikke kan flyttes, og at alle slike næringer bør ha en høyere skatt. Dette skal i teorien gi inntekter til å redusere skatten for annet næringsliv som er flyttbart.

Problemet var tredelt.

For det første ville det svekke investeringer i en næring som er viktig for Norge og kystdistriktene. Næringen drives i distriktene, og overskuddet investeres tilbake til kystbasert næringsliv. Det har ikke bare gitt oss ei verdensledende havbruksnæring, men også en rekke leverandørbedrifter som er verdensledende innenfor sitt område og som i hovedsak er lokalisert langs kysten av Norge.

Dernest er havbruket flyttbar. Selve teorien om stedegen sviktet i takt med utvikling av nye produksjonsformer som landbasert og havbasert havbruk. Den samlede kapasiteten i planlagt global landbasert lakseproduksjon er like stor som den norske lakseproduksjonen.

Mange av disse bedriftene vil bli lokalisert nært markedene. Med økt satsing på havbasert, lukket og delvis lukket teknologi vil også stadig større sjøområder i verden bli aktuelle for lakseproduksjon. Allerede før den senere tids teknologiske nyutvikling er det etablert lakseproduksjon i en rekke land i verden. Havbruket er rett og slett internasjonalt konkurranseutsatt, og det er mobilt.

Endelig ble det argumentert for at tilsvarende skatt skulle ilegges alle tilsvarende næringer. Det vises til fiskeriene, skogbruket, det naturbaserte reiselivet, mineralnæringen og mange andre distriktsbaserte næringer. Næringer med høy avkastning i byene vil imidlertid få skattelette subsidiert av disse.

At man i hovedstandsredaksjoner kan ha en slik inngang til skattedebatten kan kanskje forstås. Derimot at en avis som hevder å være en avis for distriktene skal ta et slikt standpunkt er for oss vanskelig å forstå. For hvorfor skal investoren fra Bygdøy ha vesentlig lavere skatt på bekostning av havbrukeren, skogbrukeren eller fiskeren?