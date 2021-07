Distriktenes næringsavis?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Bakgrunnen for at jeg spør er Nationens framstilling av EU-kommisjonens forslag til skogstrategi («Mener skogbruket ikke er bærekraftig», Nationen 10.7.) – et syltynt referat av hva kommisjonen foreslår, noen overflatiske ryggmargsreflekser fra Skogeierforbundet og et fordummende forsøk på å latterliggjøre Naturvernforbundet og undertegnede.

Som en oppsummering av min nye bok «Nytt skogbruk!» skriver avisa: «Han mener det er mange fordeler å hente gjennom såkalt plukkhogst, hvor man kan velge ut de tømmerstokkene som ser best ut.» Påstanden er feilaktig og sterkt misvisende – men faller sikkert i smak hos avisas konservative lesere.

Men er en slik framstilling av en gjennomarbeidet og vel dokumentert kritikk av flatehogstskogbruket spesielt distriktsvennlig eller næringsvennlig? Er den dekkende for innholdet? Er det i takt med tiden og svar på nye utfordringer for skogbruket? Tar det opp i seg at markeder og mennesker er i endring – at næringens samfunnsmessige betydning blir mindre og mindre, og at naturkrisen begynner å gå opp for mange?

I boka henvender jeg meg primært til skogeiere med en argumentasjon om hvorfor vi bør bevege oss i retning av mer plukkhogst, hvordan det kan gjøres, og hva vi oppnår med en slik overgang. Ikke over alt og ikke for enhver pris, men der det gagner skogeieren. Målet er på nytt å gjøre skogbruket til en viktig og lønnsom næring. Veien dit går ikke gjennom videreføring av status quo, men med endringer og tilpasninger som møter de nye utfordringene.

Min påstand i boka er at et fleralderskogbruk basert på gjentatte, kvalitetsfokuserte utvalgshogster vil gi et løft for skogbruket, økonomisk og miljømessig. Dette skogbruket vil være basert på et kontinuerlig skogdekke, konkurranse mellom store og små trær og kvalitetsdannelse gjennom sein tilvekst i trærnes ungdom. Utvalget av trær skal sikre at virkeskvaliteten – og verdien – forbedres fra hogst til hogst

Med et slikt skogbruk produserer vi like mye tømmer, men fordelt på færre, større og mer verdifulle stokker, av høyere kvalitet, og med nær gratis foryngelse av skogen. I stedet for å etterlate oss en snauflate, står vi etter hogsten igjen med et verdifullt restbestand som raskt kan levere ny økonomisk gevinst. Og vi slipper å hogge trær som er så små at de belaster økonomien i driftene. Et nytt skogbruk, basert på fleraldrede skoger og utvalgshogster, vil være rasjonelt og lønnsomt for skogeieren og mer natur-, miljø- og klimavennlig, og det vil gi et bedre råstoff for de fleste tenkelige produksjoner.

Jeg utfordrer Nationen til å initiere en debatt om framtidas skogbruk – til gagn for næringen og for distriktene, og ikke fortsette på autopilot i en misforstått støtte til en fastgrodd næring.