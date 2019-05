Distriktene sitter på løsningen for en klimanøytral fremtid

Utslipp fra transport er blitt et argument for sentralisering og avfolking av Distrikts-Norge. Men bare 30 prosent av de lokale utslippene kommer fra transport, om man bruker carbonfootprint-modellen, fremfor å bare se på lokalt genererte utslipp. Det vil si at om vi alle slutter å kjøre bil, og får fraktet varer med fossilfri transport, vil vi fremdeles ikke nå 50 prosent utslippskutt innen 2030. Vi må altså adressere de andre utslippskildene i like stor grad som transport, om vi skal komme i mål med å redusere klimagassutslippene tilstrekkelig. 30 prosent av utslippene våre kommer fra bolig og energiforbruk, mens resten kommer fra forbruk og avfall (tallene er hentet fra klimaregnskapet for innbyggerne i Hamar kommune). For å redusere utslippene våre må forbruket vårt få kortere verdikjeder. Om vi ikke er selvforsynte, så må mer av det vi forbrukere komme fra området vi bor, først og fremst mat og energi.

Skal vi lykkes med å nå målet om en klimanøytral fremtid må selve boligen bygges med lavest mulig karbonfotavtrykk, og den må være tilrettelagt for en klimanøytrallivsstil med lavest mulig forbruk. Boligen bør ha kvaliteter i forhold til trivsel som gir mindre behov for å reise bort for de gode stundene. Det bør være plass til å produsere mer av sin egen mat, og det må være tilrettelagt for et fellesskap mellom naboene som gjør det naturlig å dele både areal, ting og opplevelser. Kanskje vi må hente inspirasjon tilbake i tid, for å finne løsninger for fremtiden? Småbrukeren levde et liv sammen med naturens kretsløp, med minimal miljøpåvirkning, og korte verdikjeder for sitt forbruk. I dag har vi ikke kompetanse til å gjøre det samme, og tilbake til et hardt arbeidsliv med små marginer er det få som ønsker seg. Tidstypisk ønsker vi oss mer fellesskap med andre mennesker og et variert aktivitetstilbud rundt oss. Flere vil gjerne ha nærhet til dyr og natur, og spise bærekraftig mat.

Annonse

Norske gårdstun har ofte stor og utdatert bygningsmasse, og bebos sjelden av mer enn en familie. I tillegg utfordres den norske bonden av stadige effektiviseringskrav og små marginer. Resultatet er kjent; jord blir liggende brakk, eller blir utleid til større landbruksentreprenører, noe som hverken tjener biologisk mangfold, jordliv, langsiktig forvaltning eller bosetting i bygdene.

Hva om vi kan finne en ny måte å bygge boliger på, som kan løse begge disse utfordringene?

Norske gårdstun bør fortettes med flere boliger og kunne deles opp i flere enheter, der de som bor på tunet kan drive jorda og ha buskap i fellesskap. Ikke som kollektiver, men selvstendig eide enheter. Systemet med å ikke kunne dele opp gården til mindre enheter for å sørge for at noen fremdeles kunne leve av gården er utdatert. Gårder på mindre enn 500 mål korn har i dag vansker med å investere i egen maskinpark og drive på en diversifisert, bærekraftig måte. Gjennom å åpne for å dele opp gårdsbruk igjen kan vi få en mer økologisk, diversifisert, dyrevennlig matproduksjon, som også vil kunne gi mer mat, mer biodiversitet og mindre forurensing.