Distriktene er viktigere enn noen gang, SV

Jeg synes det er synd at SVs Karin Andersen tar til orde for å utsette en debatt om distriktene som er viktigere enn noen sinne. For selv om koronapandemien har endret mye på kort tid, er de langsiktige utfordringene som distriktsmeldingen tar for seg de samme.

Færre unge blir igjen på bygda, næringslivet mangler kompetent arbeidskraft og det er behov for kapital for å få bedriftene til å gå rundt og vokse videre.

Så skal jeg gi Andersen rett i én ting; distriktsmeldingen hjelper ikke arbeidsplassene i distriktene som forsvinner nå på grunn av koronapandemien. Men det har heller aldri vært meningen. De kortsiktige tiltakene som regjeringen fortløpende legger frem er det som skal hjelpe mammaene og pappaene med å betale regninger, og bidra til at flest mulig av de levedyktige bedriftene ikke går konkurs.

Derfor har regjeringen i samarbeid med Stortinget løpende innført en rekke tiltak, som forlenget dagpengeperiode for permitterte og oppsagte, og kompensasjonsordningen for bedrifter som opplever at de har mistet store eller hele deler av inntekten sin over natten.

Det er heller ikke riktig som Andersen hevder at det er distriktene som er hardest rammet av koronapandemien. Arbeidsledigheten er høyere i sentrale strøk, og særlig på det sentrale østlandsområdet. Likevel er det slik at en del reiselivskommuner i distriktene rammes hardt, som for eksempel Hemsedal og Trysil. Her er det selvsagt behov for målrettete tiltak i denne tiden. Men når krisen er over, gjenstår fortsatt de langsiktige utfordringene.

I årene som kommer vil vi oppleve en sterk økning i andelen eldre, uten at det kommer tilstrekkelig påfyll av unge i arbeidsfør alder. Dette slår først og sterkest ut i de tynnest befolkede delene av landet, hvor stadig færre unge skal sikre bærekraften til velferdssamfunnet. Omstillingsbehovet i næringslivet vil med stor sannsynlighet øke i tiden som kommer. Og tilgangen på nok og relevant arbeidskraft vil fortsatt være en gjennomgående utfordring. Mange bedrifter og kommuner klarer ikke utløse potensialet sitt for vekst og utvikling fordi det er krevende å beholde og rekruttere relevant arbeidskraft og kompetanse.

Derfor må vi fortsatt jobbe for å sikre et relevant og fleksibelt utdanningstilbud i hele landet. Offentlig sektor vil fortsatt ha behov for å digitalisere, fornye og effektivisere sine tjenester. Derfor må vi videreføre satsingen på bredbåndsutbygging i distriktene, og sørge for at distriktskommunene har kapasitet til å drive med innovasjon.

Fra regjeringens side er vi så utålmodige at vi allerede er i gang med å følge opp tiltak i meldingen. Denne uken utlyste vi nær 50 millioner kroner som fylkeskommunene kan søke på for å bedre tilgangen på kompetent arbeidsplass i regionene, gjennom å koble utdanning og næringsliv sammen.

Jeg håper SV og Andersen ser at en ordentlig debatt om fremtidens distrikter er viktigere enn noen sinne, sånn at vi kan diskutere utfordringene og mulighetene distriktene står overfor. På den måten kan vi se på vi kan gjøre for å legge til rette for at det skapes mer og sysselsettes flere i hele landet.