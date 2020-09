Distriktene avhenger av EU

Landsstyremedlem i Ungdom mot EU, Fredrick Bjerke, skriver i Nationen 25. august at EU på ingen måte er bra for distriktene. Det er en kortslutning. Hvis Bjerke heier på lokal verdiskapning og arbeidsplasser, så bør han heie på internasjonalt samarbeid som sikrer markedstilgang for norsk eksportnæring.

Alfred Bjørlo, Venstres ordfører i Stad, uttalte til Nationen den 18. august at norske distrikter er avhengig av å delta i internasjonalt samarbeid – særlig med tanke på næringsutviklingen og ikke minst for sjømatnæringen. Dette er et helt riktig utgangspunkt.

Sjømatnæringen i Norge har historisk sett alltid vært eksportrettet. Og selv om eksport av fisk ikke omfattes av EØS-avtalen, representerer EU både det viktigste og mest pålitelige markedet for norsk sjømat.

Bjerke påpeker at noen europeiske land, som Polen og Danmark, kjøper norsk fisk for så å selge det videre til andre land. Og hva så? Det endrer ikke det faktum at EU er Norges viktigste marked for fisk. Helt siden begynnelsen av 1990-tallet har handelen økt i omfang. Det er ikke minst på grunn av den store veksten i oppdrettsnæringen som i perioder har gitt Norge meget høy lønnsomhet. Tall fra Norges sjømatråd viser at norsk fiskerinæring eksporterer om lag 90 prosent av all fisk som produseres, og 65 prosent av dette går til EU.

Likevel mener Bjerke at vi taper på å eksportere til EU – et marked som er betydelig mer pålitelig enn for eksempel det kinesiske markedet. Adgangen til et europeisk marked var aldri så viktig som under Kinas fullstendige importstans av norsk laks de syv årene etter at Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. Pålitelige handelsrelasjoner og et stabilt marked er viktige premisser for norsk sjømateksport i fremtiden. Denne fremtiden ligger i EUs indre marked og ikke i et marked styrt av en autoritær stormakt som kan få plutselige innfall som rammer norsk handel.

Distriktene er avhengig av et bredt, internasjonalt samarbeid. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i det indre marked som gir store deler av norsk eksportindustri tollfri markedsadgang samtidig som avtalen beskytter norsk næring mot f.eks. handelspolitiske sanksjoner. Dette er spesielt viktig for distriktene hvor de ressursbaserte næringene våre ligger (blant annet havbruk, fisk, prosessindustri og maritim industri). Særlig har det for små og mellomstore eksportbedrifter i distriktene vært viktig å være på innsiden av det indre marked.

Uavhengig av om man er for eller mot norsk EU-medlemskap vil de aller færreste av oss være uenig i at lokal verdiskapning og arbeidsplasser der folk bor er viktig. Samtidig opplever distrikter økt konkurranse fra lavkostland. Dette skaper utfordringer for norsk næringsliv og har tvunget frem nedleggelser hvor noen distrikter har blitt hardt rammet. Hvor mye av dette er «EUs feil», og hvor mye av dette skyldes et generelt omstillingsbehov der etterspørselen vris mot grønn og bærekraftig næringsutvikling?

Det enkleste vil være å legge skylden på EU og samtidig overse det faktum at internasjonalt samarbeid sikrer markedstilgang for eksportnæringer og arbeidskraft i norske distrikter. Selv om dette sjeldent belyses i norsk offentlig debatt, så vet vi at arbeidsinnvandring også bidrar til å opprettholde aktivitet og sysselsetting innen næringer i distrikter hvor man ellers kunne forventet å se økt fraflytting og nedgang i lokal sysselsetting.

Det er naivt av Bjerke å avfeie den norske inngangen til et internasjonalt samarbeid gjennom EUs indre marked. Det er en inngang for lokal verdiskapning og arbeidsplasser der folk bor. Det som derimot er en hovedutfordring i samarbeidet med EU, slik jeg ser det, er at Norge mangler formell medbestemmelse i EUs organer nettopp fordi vi ikke er EU-medlem. Og derfor kan jeg også ta med helt på slutten: Det er en hån mot demokratiet å legge lokk på diskusjonen om norsk EU medlemskap slik Nei til EU gjør i sitt innlegg. Sist jeg sjekket er folkeavstemninger, i likhet med en åpen offentlig debatt, nettopp et demokratisk gode.