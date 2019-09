"Direktørpartiene"

Utviklingen i samfunnet må ta sin del av skylden. Bonden er ofte for sliten til å drive politikk på fritiden. Det samme er den tradisjonelle industriarbeideren, i hvert fall den som er igjen.

Det som begynte som et eventyr for mange – for hundre siden – er for lengst i det blå, selv om ny teknologi også har gjort livet enklere for en god del mennesker. Og bedrifter.

Men den gang hadde i det minste folk flest tid til hverandre. Da kunne du stikke innom på en prat og en kopp kaffe hos naboen, og låne litt sukker og smør, som du hadde glemt hos den lokale kjøpmannen.

Den kosepraten har blitt erstattet med chatting på nett og mobil.

Det er ikke alle som hilser engang når du treffer dem i heis, trapp eller på landeveien. Folk har nok med seg selv. Og sitt.

Mange barn har ikke kontakt med tanter og onkler og besteforeldre. Det skremmer.

Så om ikke alt var bedre før, var samfunnet i hvert fall mer mellommenneskelig den gang Einar Gerhardsen og Per Borten styrte.

Men så hadde de ikke problemer med millionformuer heller.