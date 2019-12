Direktørene kom ned på jorda – til slutt!

Vindkraftbransjen gjør noen få gründere rike. Lokalmiljøene der kraftverkene eter seg fram får livsgrunnlag og natur lagt i grus, i bokstavelig forstand.

Overskuddene bli ifølge TV2s avsløringer saltet ned på Cayman Islands og i andre skatteparadiser. Det positive for tiden er at vi ser flere tegn til at ansvarlige myndigheter nå setter bremsene på.

Kraftdirektørene Kroepelien og Isachsen gjentar i Nationen 5.12., uten reservasjoner, at økt eksport av energi utløst av nye vindkraftverk i Norge, er et viktig klimatiltak. Men også denne gangen unnlater de å kommentere dette viktige spørsmålet: Forsvarer ny vindkraft den raseringen av urørt natur som nye vindkraftverk representerer?

Her er og blir vi åpenbart uenige, og jeg overlater til leserne å vurdere spørsmålet!

Så skal direktørene også få ros! Bruken av kull i EU har gått sterkt ned den senere tid, og Zero og andre har hevdet at dette skyldes økt produksjon av fornybar energi. Her skriver Kroepelien og Isachsen klart og greit i innlegget: «Årsaken til kullkollapsen er at EUs klimakvotesystem omsider har begynt å virke.».

At det er inndragning av kvoter i klimakvotesystemet som vil få ned bruken av kullkraft, har lenge vært påpekt av blant andre Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Også NVE-sjef Kjetil Lund har påpekt det samme. Det er fint at Kroepelien og Isachsen nå også bekrefter dette.

Da er vi enige på et svært viktig punkt!