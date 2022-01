Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Men tidene endrar seg som dei alltid har gjort, fortare nå enn tidlegare. Og me må følge med tida, blir det sagt, for ikkje å kome bakpå, og vera opne for endringar.

Dersom datatida vil vare «evig» og endre seg til det stadig «betre», vil det bli det einaste systemet i historia som overlever i framtida. Kva det neste blir, har me ikkje svar på i dag.

Men me er for lengst inne i den epoken som vil gå inn i historia som digitaltida. Kor lenge ho vil vare, veit me ikkje. Men hvis samanbrotet ein gong kjem, kan konsekvensane vera at åttaka blir så store at ein må sjå seg om etter andre meir sikre, enklare og meir robuste måtar å kommunisere og jobbe på.

Ein annan årsak kan vera at me mistar kontrollen på det me synest er så flott og greitt. Det blir ikkje greitt lenger om me mistar kontrollen på det som skal beskytte systemet.

Digitale løysingar er sårbare i høve til ytre «fiendar», og mykje av tidsressursane går med til å finne nye måtar å sikre seg mot svindel og det som verre er frå proffe aktørar, som blir stadig fleire og meir utspekulerte etter som tida går.

I tillegg er det mange seriøse aktørar innan bransjen som konkurerar og som er ute etter å levere velmeinte tenester og system, og med det «mjølke» brukarar som deg og meg.

Såkalla datasenter er trendy for tida. Sårbare med store konsekvensar om dei blir utsett for dataåttak og desto vanskelegare å spore. Eg er, som sagt, data- og digitalskeptikar fordi ein set si lit til sårbare funksjonar, der ein heile tida må vera på vakt mot svindel og anna lureri, og der det er grenser for kor godt ein kan beskytte seg.

Ei anna sak er mobiltelefonen som nå er allemannseige. Vår kjære umistelege følgesvein over alt i kvardag og fritid.

På konferansar og møte, i bilen og på jobben, og ikkje minst på tur og reise som kameraten vår. Da er me meir opptekne av denne dingsen enn av naturen og opplevinga der.

Me tek bilde og pratar og sender meldingar i hytt og pine. Ein kan spørje seg: Har me blitt «slavar» både av datamaskinar og telefonar, som også dessutan er små datadingsar.

Hvis heile systemet med «dataeventyret» bryt saman, kva da? Sit me hjelpelause att utan dei minste tankar om kva me skal gjere, og ute av stand til å gjere noko i det heile, fordi uønskte krefter har teke over styringa.

Revolusjonerte, såkalla «framsteg», sett i scene av oss menneske har brote saman.