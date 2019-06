Verden er «full av» personer som har sitt yrkesliv foran PCen. De jobber i bransjer som forskning, konsulentvirksomhet eller såkalte kreative frie yrker.

Ofte er dette personer med god utdanning og god inntekt. De bor i urbane miljøer i store byer ofte med lang reisetid mellom jobb og hjem. Typisk arbeider de i store firmaer eller nettverk.

Den nye trenden er at noen av disse finner at denne livsstilen passer dårlig med familieliv og små barn. De ser seg om etter andre boformer og livsstiler. Det kan være for kortere eller lengre perioder. Disse søker til bygder med kort vei til skole og barnehage, mulighet for deltagelse i bygdeliv, kortreiste kultur og fritidsaktiviteter.

I mange bygder er det ofte tilgjengelige boliger som være en ressurs. Videre må det gjøres en viss tilrettelegging fra nabolaget, gjerne med en kontaktperson. Den viktigste infrastrukturen er god internettforbindelse, noe som etter hvert er bra utbygd.

En tenketank i regi av Nordisk Atlantsamarbeid NORA peker på at denne trenden bør utforskes som et virkemiddel rettet mot små kystsamfunn i nord. Dette er også en gren av delingsøkonomien. Det kan være at delingsøkonomien kan være nyttig for bygdene.

Dersom du googler digitale nomader, får du massevis ev treff fra hele verden. Noe for bygder i Norge?