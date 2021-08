Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den godeste Trygve Slagsvold Vedum har rett og slett mistet taket på velgermassen, og det blir bare pinlig når han blir konfrontert med den synkende oppslutningen. Det blir for dumt å hevde at meningsmålingene svinger, for det gjør de ikke lenger.

La oss holde fast på edruelighet og realisme. Undertegnede er ikke akkurat begeistret for SV, men heller de enn at MDG og Rødt får stor innflytelse. Skal Senterpartiet ha håp om å komme i regjering, er det med Arbeiderpartiet og SV, og Jonas Gahr Støre som statsminister. Det kan vi leve fint med, fordi Støre er godt skodd for den stillingen.

Det er en taktisk bommert å provosere med diesel-biler når FN akkurat har sluppet en svært alvorlig klimarapport, og når journalister stiller krevende spørsmål på utfordrende problemer – da passer det seg ikke å nærmest le det vekk. Mange potensielle Sp-velgere er også opptatt av andre ting enn bare gode jordbruksoppgjør og nær-folk-politikk.

Jeg frykter at politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord, kan få rett når hun skriver at Senterpartiet kommer til å falle betydelig fra vårens eventyrlige nivå, og at skuffelsen kan bli stor på valgdagen (BT 19.8.2021).