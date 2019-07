Dette går ikke, Nationen

Ikke med et ord har jeg nevnt kjøttforbruk i min kommunikasjon med journalist Michael Brøndbo i Nationen. I saken «Vil ha Venstre-pause for norsk landbruk» skriver journalisten likevel i første avsnitt:

«Slå sammen opplysningskontorene for egg og kjøtt, brød og korn, frukt og grønt og meieriprodukter, og sett dem til å kutte i norsk kjøttforbruk. Dette er resepten til Venstres André N. Skjelstad.»

Det har jeg aldri sagt eller skrevet, verken indirekte eller direkte. Nationen viderefører og forsterker en helt usann påstand som han regelrett fant på, i en tidligere sak hvor jeg foreslår å slå sammen og regionalisere opplysningskontorene for å fremme frukt og grønt i landbruket. Journalisten har altså først tillagt meg en påstand jeg ikke har sagt eller skrevet til ham, og så laget en oppfølgingssak hvor han lar en politisk motstander angripe meg for påstanden – som jo er journalistens egen! Dette er et grovt journalistisk overtramp, som så fikk plass på forsiden av Nationen.

Nationens redaksjonelle og politiske linje er tydelig, men avisa har pleid å være en etterrettelig avis. For meg som bonde og mangeårig leser har jeg satt stor pris på mange gode saker om landbruket. Det er likevel viktigere enn noen gang at mediene forholder seg til de presseetiske retningslinjene for å ha troverdighet, og skiller seg fra de alternative mediene i journalistisk metode. Vi er avhengig av at pressen beholder folks tillit som dessverre er på et rekordlavt nivå. Hver fjerde nordmann har liten tiltro til mediene, det må de ta på alvor. Å finne på påstander fra meg og så lage forsidesak av at jeg blir angrepet for den samme usanne påstanden er ikke å ta det på alvor eller særlig god presseskikk.

Vær varsom-plakaten sier følgende: 3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

Dette er uholdbart og jeg vil vurdere å forfølge saken i PFU. Jeg velger å tro at Nationen ikke lar sine politiske preferanser påvirke de journalistiske metodene de bruker, for dette er lavmål.