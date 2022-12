Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De bruker i hvert fall mye energi på å overbevise oss om dette. Om at et beløp som utgjør 7 øre per liter melk - eller 0,8 prosent av Tines årlige omsetning - er det som avgjør den norske melkens og norsk jordbruks skjebne.

Svaret er at folk flest ikke bryr seg.

Hvorfor skulle de?

Det er jo verken Tine, Q-meieriene eller Synnøve som bestemmer hvor mye eller lite én liter melk eller én kilo ost skal koste i butikken. Det er det dagligvarekjedene som gjør.

Likefullt hevder Tines kommunikasjonsdirektør Ingrid Wilberg Arnesen at disse 200 millionene er helt avgjørende for norsk melk sin konkurransekraft.

Hun skrev den 10.12. i Nationen at:

«Dette er avgifter som gjør at du og jeg må betale mer for den norske melka i butikken, som gjør at vi taper konkurransekraft mot stadig mer truende kategorier og en sterk import. Resultatet er at volumet for oss alle synker. Mindre volum betyr færre melkeprodusenter og det betyr færre produkter å fordele de faste kostnadene på»

Dette til tross for at det ikke er noen sammenheng mellom råvareprisene i Norges vs EU og importen av meierivarer til Norge, som forklart i samme avis den 23.11.

Og hva tror vi ville skjedd hvis denne ordningen ble avviklet? Ville prisen på melk i butikken gå ned med 7 øre? Er det noen som virkelig tror på dette? Og ville dette medføre at norsk melk styrker sin konkurransekraft dersom det mot formodning ville skje?

Ville nordmenn da gå mann av huse for å kjøpe mer melk og mer norsk ost av den grunn? Ville dagligvarekjedene rydde plass i butikkhyllene og pushe melk og norsk ost på oss forbrukere til den store gullmedalje?

Det er godt mulig at aktørene i meierisektoren tror på dette selv, men da er de nok de eneste som gjør det.

Jeg tror det hadde vært lurt for alle aktørene som driver med foredling av norsk melk å fokusere på noe annet. Noe helt annet. Gjerne på noe som angår folk flest.

Og helst på historier som er forståelige og troverdige. Det ville vært klokt.