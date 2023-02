Det viktige tollvernet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Matvareprisene stiger på lik linje som «alt annet» raskt, og det er flere og flere som må telle på både knapper og fingre under handleturen. Denne prisveksten gjør at flere politiske partier kommer med flere forskjellige «løsninger» for hvordan man kan stagge prisveksten på mat.

Blant annet er det flere som har tatt til ordet for å fjerne importvernet. Dette mener jeg er helt feil medisin for situasjonen vi står i nå, og som alle vet kan feilmedisinering fort bli skjebnesvangert.

Importvernet er, som navnet tilsier, noe som ble innført for å verne norsk landbruk, og vår befolkning. For å sitere Rolf Jacobsen; «Det er langt dette landet. Det meste er nord.»

Annonse

Dette innebærer at det krevende forhold å drive landbruk på. Våren kommer sent og høsten tidlig, temperaturene er lave, jordbruksarealet vårt er spredt ut over lange avstander og et høyt kostnadsnivå.

Det er viktig å ha med seg at importvernet ikke er der på alle varer, bare de som er i direkte konkurranse med vår egen produksjon. Altså vil vi importere for eksempel kaffe, ris og flere typer frukt og grønnsaker tollfritt. Til tross for dette vil varene ofte selges til høyere pris i Norge enn det de gjør i andre land – ikke på grunn av tollen, men på grunn av norsk prisnivå og kjøpekraft.

Helt til sist vil jeg minne dere på at dersom dere ikke handler maten deres fra den norske bonden i dag, er det ikke sikkert den er der når den trengs i morgen.

Det norske landbruket er under et enormt press, og det blir færre og færre bønder for hver dag som går. Er det noe de siste tre årene med pandemi og dernest krig har lært oss, så må det være at det er lurt å være selvforsynt. Matproduksjon er tidskrevende greier, som krever jevn drift og produksjon. Man kan ikke bare pakke bort gårdsbrukene for så å leite de opp igjen når man trenger de, da er det allerede for sent.