Dette kan gi kornmangel i flere land (særlig i det nordlige Afrika) som har vært avhengige av import derfra. Dette er selvsagt alvorlig, og denne akutte situasjonen får vi håpe det internasjonale samfunnet kan løse snarest.

Situasjonen med stengte havner i Ukraina er et eksempel på hvordan krig og blokader kan hindre mattilførselen. Men denne formen for matmangel har heldigvis vært unntaket de senere årene.

Den totale matproduksjonen år om annet i verden er stor nok – tilgangen begrenses oftest av at folk/land ikke har råd til å kjøpe. De som har penger, får som regel kjøpt mat.

Det var stor matmangel og sult i mange land også før Ukraina-krigen. Dette gjelder blant annet landene i Sahelbeltet i Afrika. Mitt inntrykk etter å ha bodd i et av disse landene (Niger) et par år på 2000-tallet, er at sjølbergingsbøndene på landsbygda er de mest utsatte.

Når tørke inntreffer eller andre forhold reduserer avlingen, har de i perioder ikke nok mat. Paradoksalt kan det sies at de i disse periodene ikke har nok mat nettopp fordi de er bønder! Det vil si fordi de som sjølbergings-småbønder er for fattige til å kjøpe mat. Deres naturalhusholdning og mangel på penger er en svøpe. Sjølbergingsprinsippet er ikke en idealtilstand som kanskje noen vil ha det til.

Prisøkningene vi ser på mat internasjonalt i dag kan dessuten på litt lengre sikt også være gode nyheter. Det er en fordel om verdensmarkedsprisene er såpass høye at de tilsvarer de reelle kostnadene i produksjonen. For fattige lands bønder utgjør verdensmarkedsprisene et øvre tak på prisene siden landenes regjeringer i svært liten grad subsidierer produksjonen.

Da matprisene internasjonalt sist gang nådde store høyder – i 2008 – skrev FAO på slutten av året: ”Verdens kornproduksjon økte i 2008 som følge av økte priser. Denne økningen skjedde først og fremst i den fattige del av verden”.

Media har lett for å konkludere raskt med at økte matpriser internasjonalt betyr sult og nød for de fattigste i verden. Men for jordbruket og bønder generelt bør en erkjenne at slik er ikke nødvendigvis sammenhengen. Som tenkningen rundt våre egne jordbruksforhandlinger klart viser: Økte priser og økt inntekt for bønder er en nødvendighet for økt matproduksjon!