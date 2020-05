Det var ikke dette arbeidsledige ventet på, Erna

Krisepakka smører penger tynt utover norske bedrifter, fremfor å faktisk satse for å skape nye bærekraftige arbeidsplasser. Av totalt 27 milliarder er kun 3,1 milliarder tiltak som faktisk skaper nye næringer, det er for dårlig.

For nå er det krise. Arbeidsledigheten er rekordstor, brått og brutalt har motoren i både den norske og internasjonale økonomien skjært seg. Dette kommer på toppen av en rekke sentraliseringsreformer som utarmer distriktene for arbeidsplasser.

For mange av oss er dette en usikker tid, om vi ikke er permittert selv, så kjenner vi alle noen som er det. Ungdommer, enten de nå har fått fagbrev, bachelor eller master kastes ut i et arbeidsliv der deres kompetanse ikke etterspørres. Jeg hadde en forventning om at det regjeringa la på bordet i dag vill dempe usikkerheten, men som mange ganger før leverer ikke Erna Solberg.

På den ene siden er noen av tiltakene som presenteres i dag helt nødvendige, det er nødhjelp som sikrer at krisa ikke blir verre enn den allerede er. Det holder ikke. I dag hadde jeg forventet at tiltakene som skapte arbeidsplasser, nye markeder og grønne innvesteringer kom på bordet. Det hjelper ikke å justere litt på skatter og avgifter, når mange norske bedrifters ordrebøker kommer til å gå tomme innen utgangen av 2020.

De store nyskapende projektene staten burde legge på bordet for næringslivet står i kø. Havvind, hydrogen-teknologi, skogsindustri og utvikling i landbruket. Prosjekter som ville skapt nye, lønnsomme næringer for oss. Med tomme ordrebøker fra det private næringslivet må staten nå ta ansvar. Vi må sørge for at både de sosiale og de geografiske forskjellene i landet ikke øker, selv om landet er i krise.

Et samlet landsstyre i Senterungdommen vedtok forrige helg at tiden nå er inne for at vi må satse på de nye, grønne arbeidsplassene. Viktigst av alt er arbeidsplassene og at de kommer hele landet til gode.