Er ikke forbrukerne klar over at kjøtt fra husdyr som hovedsakelig beiter på den mest varierte plantefloraen som bare finnes i våre skogs- og fjellområder, sammen med viltkjøttet, er det sunneste og beste kjøttet som er å oppdrive?

Og de dyrene som produserer dette kjøttet kommer som regel rett fra utmarksbeitet til slakteriene, uten noen mellomfôring, mens kjøtt fra kylling kommer fra dyr som aldri får sjå dagslys, er kunstig oppfôret, hovedsakelig på importert kraftfôr, som kan være tilsatt antibiotika og veksthormoner.

Bortsett fra noen få som driver med utegangergriser, gjelder dette også stort sett for svinekjøtt. Og med unntak av dem som driver med ammekyr og lignende, og som har tilgang på utmarksbeite, kommer også mye av storfekjøttet som omsettes i butikkene fra dyr som aldri har vært utenfor fjøsdøra og fått bevege seg fritt i naturen.

Hvis man er opptatt av å skaffe seg kjøtt som er produsert hovedsakelig på naturens varierte planteflora, er sauekjøttet sikreste alternativet blant husdyra, sammen med tamrein – og viltkjøtt. Men takket være en økende forekomst av noen av verdens verste rovdyr som har invadert store deler av disse områdene, blir tilgangen til disse verdifulle ressursene betydelig svekket.

Jeg leste nylig i Nationen om en undersøkelse som viser at nordmenn vil ha mer reinkjøtt, men at reinbeitedistriktene i Nordland lider av store rovdyrtap som gjør at de ikke kan slakte like mange dyr som før. Er det ikke på tide at fredinga av de store rovdyra blir opphevet?

Dette som en orientering til forbrukere av kjøtt på middagsbordet.