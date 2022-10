Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Norge er vi stolte av å ha sterke kommuner som løser viktige oppgaver. Det er vi som driver skolene, barnehagene og sjukehjemma. Det er vi som bygger sykkelvei, og hjelper idretten og skaffer lysløype, idrettshall og skateramp.

Det er vi som måker skoleveien, driver hjemmetjenesten, og rykker ut når det brenner. Det er kommunene som møter folk flest. Så når Vedum nå tar penger fra kommunene, så er det folk flest som får smake, og får dårligere velferd.

Norske kommuner er heldigvis forskjellige, men en ting har mange felles. I over 100 år har norske kommuner og fylkeskommuner sikret både egen økonomi og norsk eierskap til vannkrafta gjennom å systematisk bygge og kjøpe opp norsk vannkraft.

Det er dette Vedum nå er ute etter. Ved å dramatisk øke grunnrenteskatten vil Sps finansminister inndra milliarder fra kommunene hvert år framover. Fra kommunesektoren til staten. Det slår rett inn i kommunekassa. Rundt 200 kommuner har strategiske investert og bygget opp eierskap i norsk vannkraft. Nå straffes vi for det.

Og misforstå meg rett. Det er klart at vannkraftkraftverk skal betale grunnrenteskatt. Det gjør vi allerede! Men det får være grenser, med regjeringens forslag blir det høyere skatt på vannkraft enn på olje og gass! Og klart vi skal bidra i en vanskelig situasjon- skjønt det gjør vi faktisk allerede også.

For den som tjener mest på dagens høye strømpriser er staten, som får voldsomme ekstra skatteinntekter fra kraftselskapa, og moms på toppen av det hele.

Ved å øke grunnrenteskatten til hele 45 prosent inndrar staten 11 milliarder kroner fra de offentlig eide vannkraftverkene i år. Og den skatteøkningen vil Vedum skal være varig.

Dette må være den største vingeklippingen av det kommunale selvstyret jeg har sett. Kommunene svekkes økonomisk og lokal sjølråderett uthules. Mange kommuner og fylker bruker kraftselskapet som en lokal muskel. Til å bygge regional og lokal aktivitet, og for å drive det grønne skiftet framover.

Enten det er elektrifisering av skipsnæringa slik særlig Bergen og Vestland fylke har drevet fram, den store fjern- og nærvarmeutbyggingen over hele landet, oppgraderinga av vannkraft som Rogaland og Lyse ønsker seg, karbonfangst i Oslo, for ikke å snakke om utbygging av elbillading over hele landet. For å nevne noe.

Framover blir dette vanskelig. Senterpartiets finansminister vil vingeklippe kommunene og de kommunalt eide kraftselskapene og varig frata oss muligheten til å investere i framtida. Det betyr brems i det grønne skiftet, og at andre enn de offentlig eide kraftselskapene må komme inn og investere i og eie nye energiutbygginger Norge. Er det sveitsisk equity-kapital som nå skal drive det grønne skiftet i Norge?