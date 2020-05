Det store bildet

Kvardagen er i ferd med å bli meir slik vi hugsar han, den gongen for lenge sidan då verda stengte ned. Eg tenkjer på det som om det skjedde i førre tiår, men i skrivande stund er det berre to månader sidan eg flytta inn på heimekontoret og vart der. Det har gått både vinter og vår, det har blitt vinter igjen, og verda har blitt stadig meir fokusert rundt dataskjermen. Vi har lært oss ein ny måte å leve på. Arbeidslivet, privatlivet og organisasjonslivet blir levd via ein skjerm og flyt over i kvarandre.

Du treng ikkje lenger ta på deg bukse på for å gå på jobb, du kan stille i kommunestyremøte i den gamle longsen til far din, og samtidig behalde all autoriteten din, og reisevegen frå senga til kontoret er, for min del iallfall, kraftig kutta ned. Vi snakkar om ein meter i luftline. Det er på mange måtar eit behageleg liv.

No når normaliteten er på veg tilbake, må vi bestemme oss for kva som skal bli den nye normalen. Koronakvardagen har vore digital, og mange har hatt ei bratt digital læringskurve dei siste vekene. Noko av det vi har erfart og lært dei to siste månadane, bør vi absolutt ta med oss vidare. Vi kan ha fullverdige samtalar med menneske som bur langt vekke via Teams, også i arbeidslivet. Det er fullt mogleg å kutte talet på flyreiser og samtidig få vore i dei møta ein skal. Men alle som har stilt på jobbmøte i underbuksa dei siste vekene, veit at dataskjermen ikkje viser heile bildet.

Omsorg er best analogt. Det er lettare å sjå korleis folk har det i heilfigur.

Omsorg er best analogt. Det er lettare å sjå korleis folk har det i heilfigur. Ein klem er langt betre enn ein like på Facebook. Folk treng folk, kanskje meir enn nokon gong. Og derfor må vi ikkje la iveren over ny digital kompetanse ta overhand og erstatte dei høgst nødvendige menneskemøta. Digitale direktestrøymde kulturuttrykk gir ikkje det same som den direkte kontakten som oppstår når folk er i same rom. Alle som har halde eit foredrag veit at det er betre å få ein latter eller eit oppvakt blikk frå salen, enn å snakke til bildet av seg sjølv på ein skjerm. Vi treng responsen frå kvarandre. Vi treng å kjenne at nokon ser oss.

Menneskemøte er også ein grunnpilar i det frivillige organisasjonslivet. Koronaen trefte oss midt i årsmøte- og landsmøtesesongen, og mange organisasjonar har måtta gjennomføre amputerte digitale møte for å få gjort viktig vedtak som hasta. Eg har sjølv vore med på slike møte, både som deltakar og arrangør, og sjølv om ting blir gjort ordentleg, er det viktig at dette ikkje blir standarden framover. Det kan nemleg vere lett å tenke seg at det jo både var billig og enkelt, og at ein jo trass alt fekk gjort dei vedtaka ein skulle. Formalitetar er ein ting. Men det er dei uformelle møta mellom folk som dreg organisasjonslivet framover.

Det er når vi møtast at vi blir engasjerte og inspirerte. Det digitale årsmøtet har ikkje eit bord øvst i skjermen der folk treffast i pausen for å ete skuffkake, drikke kaffi og prate kjenning, eller korridorar der ein kan lobbe for saksframlegget sitt som det skal røystast over i morgon, og som ein synest er viktig for organisasjonen framover. Og både ris og ros gjer seg best ansikt til ansikt.

Det er også lett at digitale demokratiske møte blir ei lett-utgåve av demokrati. Vegen til talarstolen er lenger, ordstyringa vanskelegare og det er lett å gjere ting enkelt sidan det skjer på ein skjerm. Ei anna side av det er at sjølv om den digitale kompetansen har auka jamt i befolkninga i det siste, er den digitale kompetansen og den digitale tryggleiken framleis ujamt fordelt. Det er også tilgangen på breiband og tilgangen på ein dings som du kan kople deg på.

Og det er ei utfordring om deltakinga i demokratiet krev dette ekstrautstyret. Når for eksempel dei aller fleste burettslag i år kjem til å ha digitale generalforsamlingar, vil eg tippe at det sit mange godt vaksne andelseigarar med mykje på hjartet og internett ein stad inni veggen, men som aldri har tatt seg bryet med å ta det i bruk.

Det fremste provet på normaliteten ikkje er tilbake for fullt, er at 17. mai på søndag går utan barnetog. Feiringa blir stort sett digital i år. Og utan å ha tatt del i den digitale feiringa enno, ser eg for meg at digital nasjonaldag er det som for alvor vil vise oss at sjølv om vi har teknologien, kan ikkje han erstatte behovet eit fullverdig samfunn har for analoge møteplassar. Sjølv om det er behageleg med ein 17. mai der ein berre treng å ta på seg bunadsskjorta og -vesten for å vere pynta, og kan droppe stakken. Han er jo uansett ikkje synleg på skjermen.