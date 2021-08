Det skytes altfor mye bjørn

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen 16.08. legger Elin Agdestein (H) bredsia til mot bjørneforvaltningen i Midt-Norge - hun vil skyte ende flere freda bjørner. Hun ser bort fra at Stortingets forutsetning i rovdyrforliket fra 2004 om at rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte.

Vi minner også om naturmangfoldloven som blant annet sier at «Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.» Det er også viktig å påpeke at felling alltid skal være siste utvei jf Bernkonvensjonen etter at alle andre tiltak er forsøkt.

Brunbjørn er en sterkt truet art i Norge. Arten ble fredet av Kongen i statsråd allerede i 1973. Rovdyrnemnda og Agdestein ønsker å skyte mer bjørn, blant annet enda ei bjørnebinne i Midt-Norge. Det er alvorlig når politikerne i så liten grad forstår alvoret for den svært marginale bjørnebestanden. Som ansvarlige politikere skulle man forvente at fokus også omfatter bestandsbevaring og rovdyras biologi som vesentlige faktorer i forvaltningen. Både hva som kreves for å opprettholde en brunbjørnbestand, artens økologiske funksjoner i naturen og at bjørn er en verdifull del av vårt biologiske mangfold.

Naturvernforbundet minner om at Stortinget har vedtatt at rovdyrpolitikken skal ha et todelt mål, der også rovdyras bestandsmål skal nåes og rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte. Dette ivaretas svært dårlig i dagens forvaltning.

Antall bjørner i Norge har variert mellom 166 registrerte individer (2010) og 125 individer (2017), langt under stortingsvedtatt målsetting. I 2020 ble det registrert 150 bjørner i Norge. Det tilsvarer 8,5 ynglinger, langt under stortingsvedtatt bestandsmål på 13 ynglinger. Naturvernforbundet ønsker også å påpeke at bestandsmålet på 13 årlige ynglinger er langt under det som faglig kan defineres som en langsiktig levedyktig bestand, slik norsk lov krever. Selv dette svært lave ynglemålet er aldri blitt nådd.

"Det må bli slutt på at rovdyrnemnd og politikere motarbeide bestandsmål og Stortinget føringer."

Det er bekymringsfullt at Norge selv etter mange år ligger langt under det nasjonale bestandsmålet. Terskelen for å tillate skadefelling må legges mye høyere enn i dag og alle binner må spares. Hittil i år er 10 bjørner allerede kjent drept.

I tillegg skytes det en del «norskregistrerte» bjørner under lovlig jakt i Sverige, fordi mange dyr lever på begge sider av grensen. Manglende bestandsvekst skyldes en rovdyrforvaltningen som tillater at det skytes for mye bjørn. Derfor er den alt for harde avskytingen i Norge uansvarlig. Det er også et problem at det ikke er et samarbeid med Sverige slik at de reduserer sine jaktkvoter inn mot de norske bjørneområdene og særlig unngå at det skytes binner med unger i grenseområdene.

I tillegg er det manglende vilje i rovdyrnemndene til å etablere store nok og mer sammenhengende bjørneområder for å sikre en helhetlig økosystembasert forvaltning, som faktisk kan sikre og opprettholde minimums bestandsmålsetting. Dette er dårlig forvaltning av en sårbar og rødlista art som attpåtil er fredet.

Altfor hard avskyting frontes av pressgrupper, politikere og rovdyrnemnd, som tar minimale hensyn til bjørnen som art, dens økologiske rolle i naturen eller bjørnens langsomme reproduksjon. Minst 125 bjørner er kjent drept i Norge siden 2010, noe som direkte bidrar til å motarbeide Stortingets bjørnemål. Når man skyter så mange av en svært liten bestand er det alvorlig. Det gir ingen bestandsøkning slik Stortinget har vedtatt.

I Midt-Norge ble det regionale bestandsmålet gledelig nok nådd i 2020, men forvaltningen skal sikre at bestanden holder seg på minst tre årlige ynglinger. Det alvorlige i Midt-Norge, som rovdyrmotstanderne underslår, er at 2020-tallene inkluderer 6 døde binner. Ei voksen binne og to fjorårsunger (begge binner) ble ulovlig jagd og felt på skadefelling i grensegaten mellom Norge og Sverige, på norsk side av reingjerdet i Jämtland på våren.

Ei voksen binne med årsunge (binne) ble jaget av tre skutere i området Gjevsjøen-Gjevsjøhatten hvorav voksendyret blir skutt på svensk side i mai. I tillegg ble det feilskutt ei binne i Grong der det var gitt en skadefellingstillatelse der binne var unntatt. I sommer er allerede tre bjørner skutt i Midt-Norge hvorav ei binne.

Med den kraftige binneskytingen som bakteppe er det å ville skyte enda flere binner faglig sett helt uakseptabelt, avgangen er allerede alt for dramatisk. Det er faglig helt riktig at drepte binner må vektlegges tungt i vurderingene og derfor er det uforsvarlig å skyte enda ei kjent binne i Midt-Norge.

Det er fundamentale, biologiske forutsetninger at alle binner nå må spares for å sannsynliggjøre at bestandsmålet kan bli nådd også i framtida. Å se bort fra de biologiske fakta og forsøke å politisk presse fram enda mer binneskyting er uansvarlig og konfliktskapende. Derfor er det helt riktig å ikke drepe denne binna i Snåsa. Sauenæringen må akseptere et normaltap av sau som tas av rovdyr, på linje med at noen dyr dør av parasitter, sykdom, giftplanter, drukning, ryggvelt, beinbrudd etc.

Vi minner om at det i Norge dør sju ganger så mange sau på utmarksbeite av andre årsaker enn rovdyr. Samtidig vet vi at enkeltbesetetninger kan bli ekstra berørt av rovdyr. Derfor er det bra at Statsforvalteren var raskt ute med andre virkemidler som de har til rådighet, som ekstra tilsyn og tidlig nedsanking for å holde flest mulig sauer i live.

Naturmangfoldloven har krav til kunnskap i forvaltningen og en rekke andre sentrale føringer for å bevare natur og arter. Det er Agdestein og rovdyrnemnda som skaper mistillit når de ikke forholder seg til fagkunnskap, norsk lov, Stortingets føringer og internasjonale avtaler.

Vi minner også om at rovdyrnemndas konfliktdrivende forsøk på å innføre skyting av binner i sommer ble kontant avvist av overordna myndighet, som den gang gav nemnda en alvorlig smekk på snuten. Politikerne og nemnda må ta et langt større ansvar for å ivareta bjørnen og bygge opp bestanden slik Stortinget har vedtatt for mange år siden.

Bjørnens rolle i økosystemet må ivaretas og sikres på en faglig og kunnskapsbasert god måte. Og det må bli slutt på at rovdyrnemnd og politikere motarbeide bestandsmål og Stortinget føringer.