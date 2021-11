Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Under Senterungdommens landsmøte ble resolusjonen «norsk ull er gull» fra Nordland Senterungdom vedtatt. Der slår vi fast at vi ønsker en økt satsing på det som kanskje er verdens beste biprodukt, nemlig norsk ull.

Det er uholdbart at mesteparten av garnnøstene en finner i butikken er av importert ull, samtidig som vi vet at det er cirka 400 tonn ull som hvert år blir brent eller gravd ned.

Ullprisene må økes slik at en større andel av ulla blir levert inn, og samtidig må man tenke nytt for å bruke en størst mulig del av dette. Videre ønsker vi at det skal bli krav om tydelig merking av opprinnelsesland og produksjonsland også på garnnøster og andre ullprodukter.

Norge trenger et klassifiseringssystem som på en bedre måte omfavner bredden av sauerasene i Norge og de forskjellige ullkvalitetene som rasene har. Hvorfor er det slik at islandsk garn hylles av norske strikkere, imens ull med de samme egenskapene fra norske saueraser blir stemplet som ubrukelig?

Vi har i Norge lange tradisjoner med å lage klær gjennom blant annet strikking og toving av ull. Våre egne håndverkstradisjoner er allerede på god vei byttet ut med jaget etter merkeklær og fast fashion.

I et forsøk på å gjøre en nedadgående spiral enda litt brattere planlegger EU en merkeordning på klær som favoriserer de syntetiske tekstilene, mens klær laget av naturprodukter vil bli stemplet som miljøfiendtlige. Dette tydeliggjør viktigheten av at fordelene med våre egne, bærekraftige og holdbare naturressurser belyses bedre.

Senterpartiet har i løpet av sin korte tid i regjering lagt opp til en storstilt satsing på norsk landbruk, og etter å ha kjempet i mange år lyser det endelig opp til en forsiktig optimisme i næringa. Dette mener vi må følges opp med en tilhørende satsing på norsk ull og håndverkstradisjoner, for det nytter altså ikke om du er mett dersom du fryser i hjel.