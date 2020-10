Det nye tiåret må handle om å skape arbeidsplasser

Vi har over tid opparbeidet gode ordninger som gir oss alle muligheter og sikkerhet, og velferdsstaten må sikres. Det neste tiåret må derfor handle om å skape arbeidsplasser og redusere utslipp. Det gjelder også for jordbruket og skogen vår.

I Arbeiderpartiets sjel ligger det dypt forankret at verdiene fra naturressursene skal komme lokalsamfunn og oss alle til gode. Det er slik vi har forvaltet vannressursene, og det er slik vi har forvaltet oljeressursen. Det har gitt oss muligheter til å bygge ut velferdsstaten, og gitt oss alle sikkerhet for utdanning, helsehjelp og et sikkerhetsnett når livet butter imot. Det har også gitt verdifulle arbeidsplasser i hele landet, ivaretakelse av naturressursene og distriktenes naturgitte fortrinn.

Pandemien har i tillegg vist oss hvor sårbare vi er i forhold til selvforsyning og matsikkerhet, og gitt økende interesse for kortreist og lokal mat.

Når Arbeiderpartiet lager politikk for jordbruk og skogindustri er det med utgangspunkt i nettopp dette. Det skal gi arbeidsplasser i hele landet. Vi vil utnytte de naturgitte ressursene best mulig, og vi vil fordele verdiskapingen og den økonomiske makta mer rettferdig.

Skal matforsyningen sikres, må kompetansen og fagfolka være tilgjengelig. Vi vil gjenreise statusen til de som produserer maten vår, og da må det være norske lønns- og arbeidsforhold som skal gjelde.

Politikken må sikre at grønnsaker og korn dyrkes i de områdene der forholdene ligger til rette for det. I de områdene best tilrettelagt for melk og kjøtt, gjøres det, gjennom mer beite og setring.

Flere distrikter satser også på frukt som en viktig næring. Dette er et Kinderegg; det sikrer bosetting, verdiskaping og matberedskap. Ja faktisk er det også en del av klimaløsningen, da utslippene av klimagasser fra norsk landbruk skal reduseres.

Arbeiderpartiet vil ha en aktiv næringspolitikk. Det gjelder også for ressursene skogen gir oss. Den norske skogsressursen er et fantastisk råstoff, og i forslag til nytt program vil vi forsterke verdiskapingen i skogen.

Vi vil satse på økt videreforedling av skog og satse på den grønne bioøkonomien. Skogen skal gi arbeidsplasser, verdiskaping og tro på framtida for de som bor i distriktene.

Norge har gode forutsetninger for å lykkes med å få ned klimautslippene og skape flere arbeidsplasser i det neste tiåret. Jordbruket og skogen vår er en viktig del av dette. Arbeiderpartiet vil ha en aktiv politikk for å sørge for det – fordi: De store oppgavene løser vi best sammen!