Det menneskeskapte debattklimaet

Vi er i protestmodus her i landet. Resultata frå kommunevalet viser at folk protesterer mot det beståande og vil ha endring. Den store vinnaren av valet hadde nettopp endring som valkampsak. Dei andre partia som gjorde det godt, er partia med ein tydeleg miljøpolitikk. I tillegg er ein joker i mange kommunar partiet som jobbar for å at fleire skal få køyre bil billigare. Å nytte røysteretten til å få til endring, er ein bra ting.

Klimaendringane, bomringane og sentraliseringsreformene er sakene dei store veljargruppene ønskjer å løyse. Det desse sakene har til felles, er at dei er menneskeskapte. Det vi protesterer mot er altså skapt av menneske, og kan såleis bli reverserte av menneske. Allereie her ligg det jo eit visst håp. Men det krev samtidig handlekraft.

Klimaendringane er noko vi som fastbuande på denne planeten må ta ansvar for i fellesskap, både gjennom eigne handlingar og gjennom å forsøke å få forpliktande politiske vedtak. Same kor i landet Noreg vi bur. Bomringane og sentraliseringsreformene er produkt av politiske vedtak i den blåblå regjeringa, og må endrast ved skifte av politisk makt. Her er det også vi menneske i bygd og by som kan påverke.

Eg lyttar mykje meir til ein partiveteran eg veit kven er og kva han står for, enn til ei gruppe som ikkje er ei gruppe, og som heller ikkje har mykje til felles.

Det desse sakene også har til felles, er at dei får fram det verste i mange av oss når vi skal diskutere dei. Dessverre er ikkje forsøka på påverknad alltid like prega av vilje til å stå saman om å få til endringar. Debattklimaet er nemleg også utsett for alvorlege, menneskeskapte endringar. Endringar der polariseringa blir sterkare og klimaet stadig surare, folkeskikken dårlegare og forholdet til fakta meir og meir avmålt.

Ein heil del folk i dette landet vil ikkje ta innover seg eller ta ansvar for å bidra til å reversere klimaendringane. Klimasaka har blitt ein raud klut for enkelte vaksne som ikkje vil forandre seg. Og det er jo ei ærleg sak. Men når folk i staden for å prøve å redde verda, prioriterer å redde sitt eige subjektive syn på saka med hersketeknikkar og eit selektivt forhold til fakta og forsking, begynner det å bli meir problematisk.

Det finst visst eit tal ulike grunnar for ikkje å skulle ytre seg om eit stort samfunnsproblem. Du kan for eksempel vere for ung, du kan vere for pen, du kan vere for rik. Du kan vere for stygg, for uattraktiv eller for smart. Eller du kan bu i ein by og ikkje forstå så mykje av resten av landet, helsing resten av landet. Men likevel ha ansvar for alle elendigheita som har heimsøkt vårt land. Altså sentraliseringa, bompengane, og alt dette maset om å redde kloden frå å koke over.

Eg har den siste tida registrert eit nytt demografisk kjenneteikn: folk i Oslo som syklar. Eg veit ikkje heilt kven denne gruppa menneske er, men eg trur ho i stor grad overlappar med den tidlegare senterpartiskapte folkegruppa ”folk som drikk kaffe latte og/eller annan kaffi i glas”. Nord-Noregs største avis skreiv nyleg i ein leiar at Arbeidarpartiet burde lytte litt mindre til syklistar i Oslo, og meir til namngjevne partiveteranar. Eg er einig. Eg lyttar mykje meir til ein partiveteran eg veit kven er og kva han står for, enn til ei gruppe som ikkje er ei gruppe, og som heller ikkje har mykje til felles.

Eg er ikkje så uroleg for folk som syklar, men eg er uroleg for den måten vi snakkar om meiningsmotstandarane våre på. Eg er uroleg for den bevisste strategien om å avfeie fakta med usanningar i mangel på betre argument, og for måten vaksne tillèt seg å snakke om barn på, barn som faktisk tør å meine noko og gjere noko.

Det menneskeskapte debattklimaet kan framleis endrast. Heldigvis er verda full av barn som er i ferd med å endre det, med fakta, gode argument og vilje til handling.