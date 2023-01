Det medfølger et stort ansvar å ha dyr

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Landbrukssjef Åsa Sakshaug Okkenhaug i Steinkjer kommune reagerer i sin kronikk 22. januar på at media setter dyretragedier i fokus, mens den menneskelige tragedien gis lite oppmerksomhet. Her har vi forskjellig syn.

I en dyretragedie er dyrene den svake part. Fra før å være fratatt det som skulle vært et naturlig liv, og levd innestengt i fjøs og binger, påføres dyrene ved en dyretragedie ofte en langvarig og svært smertefull død.

Kronikken er videre skrevet til støtte for dagens bønder og nevner blant flere ting den store arbeidsmengden deres og alle vanskelighetene de støter på. Det kan i den anledning også være verdt å minne om at bønder selv står til ansvar for valgene de tar, i form av antall dyr de har på gården og banklån. Jo flere dyr og høyere lån, jo mer arbeid og dårligere privatøkonomi.

Utviklingen til større dyreflokker har dessverre pågått i mange tiår, før det toppet seg i 2014 med den blåblå-regjeringen. Senterpartiet hadde før den tid, i kraft av landbruksministerstillingen, også i mange år vært pådriver for større gårder.

Allerede lenge før den blåblå-regjeringen kom ble kjente landbruksord byttet til bedriftsuttrykk, som fjøs til driftshaller, bonde til produsent og kuflokk til besetning. Kuene ble også fratatt navn og kun gitt et nummer, parallelt med at melkeroboten ble innført i Norge i år 2000.

I tillegg til politikere, kan det virke som at også rådgivere fra Tine presser på for at melkebønder skal mangedoble besetningen og bygge store fjøs, godt hjulpet av banker som villig har bidratt med lån.

Til tross for politiske føringer, rådgivere og banker, er det bonden som står til ansvar for valget han tar: Å mangedoble dyreantallet eller å la det være. Mange har sagt nei rådgiveres råd om å mangedoble besetningen, også på Østlandet.

Okkenhaug skriver avslutningsvis i kronikken at det er lett å sette dyretragedier i søkelyset og glemme menneskene som er i krise. Her har det skjedd en endring det siste året, etter at media ved flere anledninger har omtalt bønders psykiske helse.

Det medfølger et stort ansvar å ha dyr i sin varetekt. Enten man har et familiedyr, som en hund, eller et stort antall produksjonsdyr, så har man ansvar for at de ikke lider, også om man blir syk.

I landbruket vil kanskje en av de viktigste hjelpemidlene være å opprette et telefonnummer hvor bønder kan ringe og få hjelp til stell av dyrene når de ikke greier det selv. En form for nødnummer hvor de kan delegeres videre til et hjelpeapparat i sin landsdel. Best av alt i regi av Bondelaget.