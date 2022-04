Det må lønne seg med beitende dyr

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Når det er behov for et løft for hele landbruket, så er det samtidig behov for et historisk krafttak for ammekua. Ei næring som leverer på så mye av det som samfunnet etterspør; gras-, og beitebasert, utnyttelse av marginale ressurser, en ekstensiv produksjon hvor avkommet får gå sammen med mor i lang tid, en råvare i form av storfekjøtt som vi ikke har produsert nok av på denne siden av tusenårsskiftet.

Veksten i ammekunæringa har også bidratt til lys i flere fjøsglas, ved at bruk uten melkekvote kan satse på grasbasert produksjon, i ei tid der alternativet sau har vært vanskelig på grunn av overproduksjon. Norsk husdyrhold ville vært fattigere uten ammekuprodusentene.

Tyr har arbeidet med kravet til vårens jordbruksforhandlinger allerede fra avslutningen av fjorårets oppgjør. Opptakten med Bondeopprør, brudd i forhandlingene og eskalerende kostnadsvekst har, sammen med rystende tilbakemeldinger fra ammekuprodusenter i økonomisk og menneskelig knestående, gjort det helt nødvendig å kreve en styrking av økonomien som langt overgår det som har vært resultatet av «handlingsrommet» i årene bak oss.

For slik situasjonen er nå gir det ikke mening økonomisk å produsere norsk storfekjøtt.

I tillegg til de ikke helt ubetydelige direkte konsekvensene av å ikke kunne betale regningene, har sviktende økonomi konsekvenser for familieliv, framtidstru og motivasjon. Slik kan vi ikke ha det, det er uverdig.

Alle driftsgreiner i norsk landbruk må ha levelige vilkår. For oss ammekuprodusenter er det viktig at også andre husdyr- og planteprodusenter får levelige og forutsigbare økonomiske rammevilkår.

Vi inngår alle i et samspill i en kompleks sektor som opprettholder sysselsetting og aktivitet over hele landet. Men jeg er overbevist om at det øvrige landbruket også er avhengige av oss som driver gras- og beitebasert kjøttproduksjon, enten det er på storfe eller sau. Det store spørsmålet er likevel om våre folkevalgte forstår at landet Norge behøver oss alle.