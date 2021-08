Det må legges til rette for bedre hurtiglading

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Med rapporten til FNs klimapanel ferskt i minne, er det betimelig å minne om at elektrifisering av bilparken er ett av flere bidrag til å løse klimakrisen, og bensinstasjonene ønsker å gi folk gode ladetilbud langs veien.

Et godt ladetilbud er avgjørende dersom flere nordmenn skal velge elbil. I dag sier 8 av 10 bensin- og energistasjoner at de forventer økt etterspørsel etter ladekapasitet, men kun 1 av 10 oppgir at de planlegger å videreutvikle ladekapasitet på kort sikt.

Det største hinderet for utbygging av ladekapasitet på stasjonene er økonomi. Pågangen i distriktene er spesielt sesongavhengig, og driftsmarginene ved elbil lading er generelt lave.

Dersom staten ønsker at nordmenn skal kjøre elbil, så må de ikke bare legge til rette for innkjøp av elbil, men også kjøring av elbil. En samlet bensinstasjonsnæring stiller seg bak myndighetenes ambisjoner om å redusere utslippene fra veitrafikk, og bransjen er gang med omstillingen. Samtidig er det noen hindre som må løses.

Det må være økonomisk lønnsomt å etablere ladetilbud. For mange stasjoner er det stor avstand mellom strømnett og veinett, og dette medfører enorme kostnader til graving, kabling og nye nettstasjoner (såkalt anleggsbidrag) før man kan sette opp ladepumper.

Myndighetene må også sørge for at nettselskapene i samarbeid med stasjonene kan utvikle alternative prismodeller som er i tråd med pågangen på lading. Dagens ordning medfører store faste kostander.

Økonomisk sett er det ikke rasjonelt at det offentlige tar på seg oppgaven med å bygge ut ladetilbud selv. Det offentlige må imidlertid legge til rette for at bransjen kan lykkes med å omstille seg fra bensinstasjoner til energistasjoner.