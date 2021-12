Det må krevjast nye tilleggsforhandlingar

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vidare har kraftfôr og diesel stege mykje slik at jordbruket no ligg an til inntektsnedgang.

Det må såleis krevjast nye tilleggsforhandlingar sidan føresetnadane har endra seg vesentleg sidan førre tilleggsforhandlingar i september og oktober.

Jordbruket har ikkje tid til å vente til 2024 før ein får opptrapping av inntekta, dersom planen for dette ikkje skal vere ferdig før i slutten av 2022 med jordbruksforhandlingar våren 2023 og utbetaling av tilskot først i februar 2024.

Kua døyr, mens graset gror. Mjølkeprisen står nesten i ro, mens alt anna stig.