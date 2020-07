Det må bli forbudt å hjelpe menneskesmuglere

Det jeg derimot er opptatt av er å hindre lykkejegere og andre som leter etter et bedre liv i Europa, å legge ut på den svært farefulle ferden over Middelhavet i overfylte gummibåter. Derfor vil FrP straffeforfølge organisasjoner og rederier som bidrar til menneskesmugling.

Det er et stort problem at menneskesmuglere lokker folk til å legge ut på den farefulle ferden over Middelhavet. Dette problemet blir ikke mindre av at frivillige organisasjoner og aktivister sender skip til området for å plukke opp hjelpeløse personer ute på åpent hav. Det fører bare til at menneskesmuglerne kan sende enda flere ut på havet. Kyniske bakmennene kan enkelt, ved bruk av apper, finne posisjonen til skipene. Dermed kan de sende flere overfylte gummibåter til områdene der skipene befinner seg, fordi de vet at flyktningene blir plukket opp dersom de når fram.

FrP mener Norge må ta initiativ til å kriminalisere og straffeforfølge de som bidrar til å hjelpe menneskesmuglere slik vi ser at organisasjonen SOS Méditerranée holder på med, godt hjulpet av det norske rederiet Hoyland Offshore. Ikke bare legger de til rette for, og sponser kyniske menneskesmuglere økonomisk, de oppfordrer også mennesker til å legge ut på en livsfarlig ferd over Middelhavet. Denne reisen har kostet tusenvis av liv de siste årene. Det er rett og slett hjerteskjærende å se hvordan disse organisasjonene holder på. De kan ikke holde på sånn lenger, uten å måtte stå strafferettslig til ansvar for det.

Europa og EU har nok en gang blitt tvunget i kne av disse aktivistene til å ta imot migranter. Slik kan det ikke fortsette. Vi skal hjelpe mennesker i nød, men ikke først be de om å ofre livet.

FrP mener vi må øke bidraget i nærområdene, og legge til rette for at asylvurderingene gjøres i Afrika, og ikke i Europa. Kun gjennom å avstå fra å realitetsbehandle asylsøknader fra migranter som kommer over Middelhavet, på samme måte som Australia gjør, kan vi hindre det som nå foregår.

De absolutt færreste av dem som befinner seg i Libya, kvalifiserer til asyl i Europa. SOS Méditerranée har selv opplyst at de fleste av dem som er om bord på Ocean Viking er personer fra land som Pakistan og Bangladesh. De har ikke noe i Europa å gjøre, og de kommer heller ikke til å få asyl.