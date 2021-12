Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er vinter, og strømprisene har på kort tid blitt like dyre i Norge som i de fleste andre europeiske land. For mange er dette en alvorlig situasjon, særlig for dem som allerede har hatt økonomiske utfordringer på grunn av korona-situasjonen, med permittering og oppsigelser.

Regjeringen søker løsninger for at næringsdrivende ikke skal gå konkurs, eller private fryse seg syke. Likevel må det være lov å tenke litt videre enn til dagens overskrifter om strømkrise. Mange av oss klarer godt å betale strømregningene, og har fortsatt penger til overs. Dyrere strøm i Norge vil gjøre det lettere å utvikle alternativ energi.

Les også: Nå hjelper vi folk med strømregningen

Produksjon av biogass i Norge har eksempelvis vært sterkt hemmet av at elektrisk kraft har vært nesten «gratis». Vi har vent oss til å bruke elektrisitet på måter som i andre land ville være utenkelig. Å bruke strøm til varme, slik de aller fleste nordmenn gjør, er egentlig å misbruke en veldig effektiv energibærer.

Strøm kan man bruke til nesten alt! Mange andre energibærere er først og fremst egnet til å gi oss varme, eller kan ikke produsere elektrisitet uten en betydelig varme som «biprodukt». Høye strømpriser fordi andre land etterspør elektrisk kraft er et uttrykk for at energien har en stor verdi.

Annonse

Les også: Frykter flere gårder vil falle utenfor strømordningen

Vi har vent oss til å bruke veldig mye energi i Norge fordi vi har hatt råd til det. Det er mye vi kan gjøre for å spare på energibruken, og det gjelder både privat og i arbeidslivet. Kablene til utlandet er der, og norske strømpriser blir kanskje aldri like lave igjen som de en gang var.

Vi må begynne å bruke mindre strøm, og vi må begynne å bruke mindre av andre ting også. Nordmenn flest bruker og forbruker for mye, det er noe vi er nødt til å forandre på, og en effektiv måte å begrense forbruk på er faktisk å øke prisene.

Det er ikke bare strøm vi må begynne å betale mer for. Klimaendringer og strengere krav til gjenbruk gir store belastninger på systemene for vann, avløp og renovasjon, og avgiftene til denne sektoren kommer til å øke betydelig i årene som kommer.

Dette er flate avgifter som er like for en husholdning som består av en enslig person med lav inntekt, eller en stor familie med to høye lønninger. Urettferdig? Ja. Gjenstand for politisk oppmerksomhet?

Omtrent ikke. Legg til på lista offentlige kostnader til sikring av veier og boliger mot skred, flom og havstigning, og økende priser på mat fordi gjødselprisene stiger mens områdene vi dyrker mat på stadig skrumper inn. Det er på tide å innse at ingen vekst er uendelig, selv om vår velstandsutvikling har vart lenge.

Vi skal fortsatt ha velstand, men den må bli mindre materielt fundert. Å sove med to dyner kan være en god ting å starte med. Det står mer krevende øvelser foran oss i årene som kommer.