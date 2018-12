Det jeg ikke forstår

Jeg har selvinnsikt nok til å ikke utelukke at Golten kan ha et poeng eller to. Jeg vil likevel hevde at det synet jeg framfører når det gjelder utviklingen av norsk landbruk er godt forankret i Venstres program, og ikke minst i Stortingsbehandlingen av jordbruksmeldingen som ble behandlet på Stortinget våren 2017.

Venstre ligger trygt plassert i alle flertallsmerknader i jordbruksmeldingen. Langt på vei er det Venstre som har satt det kraftigste politiske fotavtrykket på den landbrukspolitikken som har vært ført siden 2013.

Det har ført til optimisme, vekst og framtidstro i ei svært viktig næring for Norge. For Venstre har det vært viktig å ta vare på den grasbaserte og verdifulle husdyrproduksjonen i distriktene. Det vil vi fortsette med.

Framtidstroen og optimismen er imidlertid så stor at vi også nå er inne i en periode med overproduksjon.

Om vi ikke får kontroll med den situasjonen vil det gi inntektsnedgang og stagnasjon i jordbruket over tid. Det ønsker jeg ikke at skal skje. I stedet for at vi regulerer sterkere og legger enda fler produksjonsbegrensninger på driftige bønder ønsker jeg at vi skal se på muligheten for å eksportere kvalitetsprodukter fra norsk jordbruk.

Jeg forstår at dette ikke nødvendigvis er enkelt, og at det vil kreve tid og krefter for å lykkes, men jeg mener likevel vi må være åpne for å ta den debatten.

Derfor vil jeg også tidlig i 2019 legge frem en interpellasjon der vi får mulighet til å diskutere dette på Stortinget. Det ser jeg frem til.