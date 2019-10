Eg hugsar ikkje fyrste gongen eg høyrde prat om henne. Det fall ein kommentar. Kanskje var det frå ein gamal kjenning, ein i bygda, som ville fortelje meg kven ho eigentleg var, om noko som skjedde den gongen for mange år sidan, eller noko ho hadde sagt. Etterfølgt av latter, og eit smil.

Eg smilte aldri sjølv. Historiene om bestemor handla sjeldan om kakebakst og turar i skog og mark, om kveldssong og gode kjøtkaker. Historiene om bestemor var alltid ekstraordinære og bar i seg det motsette – eit sår, ei skramme, det som ikkje var så bra, dei mindre gode sidene av livet.

Kvifor fortalde dei meg alt dette?

Det var noko med henne. Ho var mannhaftig og alvorsam. Sa ikkje så mykje. Og så drakk ho. Aldri synleg eller til sjenanse for sine eigne. Men ho drakk. Var alkoholikar. Og bestemor.

Etter brannen i ‘74 er det sparsamt med møblar i heimen til bestemor. Men noko har ho. I stova heng eit bilete av ein skibakke. Under fotoet har ho krota ned ein tekst: «Det var her Johanne på isføre den 6. mars 1938 hoppet 72 meter, støtt som fjell. Mange av karene måtte overende den dagen, og det var få som tøyde seg lenger enn den norske gjenten. Det kan bli lenge før noen annen kvinne makter slike svev.» Hoppbakken som ho skriv om, ligg i byen Berlin, i New Hampshire i USA. Den norske jenta var skihopparen Johanne Kolstad – bestemor mi.

Bygde-Noreg er ein vakker stad. Haldningane hjå dei som bur der, er ikkje alltid det.

Gjennom 30-talet og fram til krigen er Johanne Kolstad ein av pionerane i norsk og internasjonal hoppsport. I 1932 får ho invitasjon til å delta i eit oppvisingsrenn – i Amerika. Eventyret er i gang. I åtte år fartar ho fram og tilbake mellom Noreg og Amerika. Ho er trekkplaster og sportskjendis, ho går på raud løpar og blir intervjua i dei store avisene. Alle vil ha ein bit av «The Queen of Skis», som ho blir kalla. I 1938 kronar ho det heile med eit svev på 72 meter, ein offisiell verdsrekord som blir ståande i over 35 år.

I 1939 får eventyret ein brå slutt. Utanfor hamna i New York forsvinn Karl, manageren og kjærasten, med straumen. Dei finn han aldri att. Ho bestemmer seg for å avslutte karrieren, reise heim, byrje på nytt.

Annonse

Vang i Valdres blir aldri New York, Chicago eller London. Erfaringane frå sirkuslivet i Amerika er til inga nytte. I Amerika har ho hoppa for hundretusenvis av sjåarar. På bygda i Noreg er det stille. «Ho ville gjerne dele minna frå Amerika, men kanskje var det ikkje så mange som ville lytte», fortel mor mi. Baksida av medaljen har byrja å kome til syne. Ein etter kvart vanskjøtta livsførsel med mykje alkohol blir eit påskott for isolering. Nokre naboar trør støttande til når det røyner på. Inviterer på mat og ei varm seng. Men langt frå alle. Kven vil dele fellesskapet med ei rusa kvinne?

Bygda er ein vakker stad, men bak fjella kviler også eit stille alvor, seier filosofen Wittgenstein. Den som vil skilje seg ut, må vere budd på å betale ein høg pris. Bygda er ingen gøymeplass for den som lever livet på sida av lykkesamfunnet. Ingen redningsplanke for den som kjenner seg marginal og annleis. I den gamle tømmerstova er det både lunt og varmt, men ikkje for den som står utanfor. Ikkje for henne som deler livet med alkoholen.

Kvart lokalsamfunn har sine moralske standardar, sine kulturelle veremåtar, sitt innafor og sitt utanfor – og eit sett av uskrivne reglar. Ein mann er ein mann når han tek seg ein dram og tek seg til rette. Kvinna må halde stigen sin rein, aldri skryte, vere brautande eller skratte høgt. Eller drikke seg full. Er stigmaet mot kvinner som drikk, større enn mot menn som gjer det same?

Korleis var det å vekse opp med ein alkoholisert besteforelder? Eg var sårbar for kommentarar som sette likheitsteikn mellom meg og alkoholikaren. Kan hende svirrar det gen i meg som gjer meg sårbar for rusmiddel av alle slag. Kan hende var det også difor eg var så nøye med å ta meg ordentleg ut då eg kom i rette alderen. Ja, visst var bestemor alkoholikar. Eg var ikkje det.

Forteljinga om deg blir ikkje til i ditt eige hovud åleine, men i møte med andre menneske. Du er ikkje herre over ditt eige rykte, men prisgjeven dei du har rundt deg. På godt og vondt. Det gjeld særleg i gjennomsiktige bygdelag der alle veit kven du er, og der mangfaldet av ulikskap er avgrensa.

Johanne Kolstad var verdsdame og bygdemenneske, skihoppar og alkoholikar – og bestemor. Ei litt annleis bestemor. I sentrum for stor merksemd – og djup einsemd.

Å vekse opp med alkoholiserte foreldre har ofte ein høg pris, ikkje minst i område der alle ser og veit. Verst er det for den som drikk, naturleg nok, men det er òg krevjande for dei som står rundt, som kjenner på splitting mellom lojaliteten til eigne foreldre eller besteforeldre og ønsket om ein dag å kunne reise sin veg, bort frå dei vakre fjella, bort frå historiene, bort frå det som heftar og som alle ser.

Bygde-Noreg er ein vakker stad. Haldningane hjå dei som bur der, er ikkje alltid det.