Det hylende behovet for bussjåfører bør løses med egenregi av kollektivtrafikken

Hvor skal de komme fra? Det viser seg i hvert fall vanskelig å få unge til å søke seg til yrket.

I en artikkel fra NRK den 12. juli kunne vi lese om et hylende behov for bussjåfører og det er få eller ingen som søker seg til yrket via videregående skole. Det er ikke kult nok å kjøre buss kommer det fram i artikkelen, samt at det er et stort ansvar. Lønn og arbeidsvilkår trekkes også fram av elevene i artikkelen som en grunn for at 18-åringer som vil kjøre tungtransport velger lastebil foran buss.

Lønn og arbeidsvilkårene til en bussjåfør følger Bussbransjeavtalen. Dette er en avtale som så dagens lys på midten av 2000-tallet da man så dette var et behov når det ble utlyst nye anbud på offentlig kollektivtransport.

Det med anbud innenfor kollektivtrafikken er jo også det som er hovedroten til problemene.

Nå sitter private busselskaper på hver sin tue, auksjonsselskapene som opprettes som aksjeselskaper av fylkeskommunene på sin tue også har du de folkevalgte i fylkeskommunen som sitter på sin tue.

Auksjonsselskapene kan hete AtB, Ruter, Kolumbus, Skyss også videre. Det kommer an på hvor i landet du er. Disse er opprettet for å utlyse anbudene som busselskapene kan konkurrere om. Så er det til slutt vinnende busselskap med stort sett lavest pris som vinner anbudet og kan signere kontrakten. Slike prosesser gjør noe med lønns- og arbeidsvilkårene innenfor bransjen.

I august 2021 ble tre nye anbudskontrakter i Trøndelag satt i verks. Vy Buss hadde vunnet alle tre anbudspakkene. Her trodde vi som er tillitsvalgte at med det som utgangspunkt var det mulig å få til flere hele og faste stillinger. Det var noe vi trodde, men som ikke skjedde. Når vi spør de som har ansvaret for dette, nemlig våre folkevalgte i fylkeskommunen så blir de overrasket over hva de får høre.

De hadde en klar forventning om at deres heleide aksjeselskap AtB AS som hadde tildelt tre anbudskontrakter til Vy Buss om at hele og faste stillinger skulle prioriteres og økes i antall. Det er slik at det er ingen som ønsker å søke på en stilling på 27 prosent, 21 prosent eller 49 prosent og med delteskift som gjør at det er veldig vanskelig å kombinere dette med kanskje annet arbeid.

Ved nye anbudsrunder så taper vi på gulvet noe hver gang. Enten det er en lokal avtale som forsvinner eller det kan være et minutt mindre på å ta ut bussen om morgenen som et eksempel.

Hadde fylkeskommunen drevet dette selv, i egenregi kunne dette med hele og faste stillinger vært løst på et helt annet nivå enn i dagens byråkratiske anbudsverden.

Med egenregi kunne man sammen ha sett på gode løsninger for å rekruttere flere til kollektivbransjen. Kompetanse kunne blitt videreført på en helt annen måte. Lokale avtaler kunne stått seg til fordel for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Med egenregi kunne man ha sett det større bilde, planlagt lengre fram i tid og kunne fått til bedre og mer effektive arbeidsplaner, som igjen har vært til fordel for arbeidsgiver, arbeidstaker og passasjerene.

Man må gjerne klippe av toppen av ugresset, men det hjelper så lite når roten fortsatt sitter igjen.

Vi har et vedtak på årets LO-kongress om å ta tilbake kollektivtrafikken i egenregi. I Trøndelag kommer det en utredning på Gråkallbanen til høsten 2022 og Innlandet fylkeskommune skal også ha en utredning for egenregi på buss.

I 2023 er det fylkesting- og kommunevalg, der har vi klare forventninger til hva partiene bør gå til valg på når det kommer til egenregi av kollektivtrafikken.

Det hylende behovet for bussjåfører løser vi sammen, i fellesskap. Ikke med konkurranse og tungrodde anbudskontrakter.