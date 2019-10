Det haster med å få ned klimautslippene

En rekke grep må til. Utviklingsorganisasjonen Spire kritiserer Toros lansering av det første klimamerke for mat som et grep hvor vi som produsenter «dytter ansvaret over på forbrukerne». Vi vet at forbruker ønsker å spise mer klimavennlig mat, men har hele tiden vært klar på at det største ansvaret ligger på oss i næringslivet.

I utviklingen av klimamerket har vi fått et viktig kunnskapsgrunnlag gjennom forskningsrapporter fra Cicero og det svenske forskningsinstituttet RISE. Tallmaterialet viser at så mye som 25 til 50 prosent av klimaavtrykket fra mat kommer fra matindustrien. Dette inkluderer alt fra transport, prosessering og emballasje. CO2 avtrykket fra alt dette beregnes i klimamerkingen.

Et klimamerke krever dermed at vi gjennomgår alle våre råvarer, kartlegger og beregner klimaavtrykk. Og vi stiller krav til våre leverandører om å redusere sine klimaavtrykk. Og selv om merkeordningen kun gjelder for klima, er det viktig for oss at både vi og våre leverandører jobber med alle bærekraftsmålene.

En klimamerkeordning ble første gang foreslått på Stortinget i 2008. Etter det har lite skjedd. Også i Danmark ble det gjort forsøk på å få til en merkeordning. Førsøket havarerte når næring, myndigheter og organisasjoner skulle forsøke å bli enige. Når sendrektighet fra myndigheter gjør at ikke noe skjer tok vi ballen selv og gikk først ut.

Vi har lagt ned betydelig med tid og ressurser i utviklingen av et klimamerke for mat. Vi har vært – og vil være – helt åpne om beregningene som ligger bak, og hvordan merket er utviklet. Vi har samarbeidet med det svenske forskningsinstituttet RISE, og de faglige anbefalingene deres ligger til grunn for merket.

Vi har sett til anbefalingen WWF har gitt for klimamerking av mat. Og vi mener det vi har utviklet er en god merkeordning. Når den nå kommer på matvarer i butikk vil vi for første gang kunne høste konkret kunnskap om hvordan ordningen virker og forbrukernes reaksjoner.

Klimamerket har fått stor oppmerksomhet. Vi tror at noen aktører må gå foran for at det skal skape debatt og få til endring. Vi tror veien til en god merkeordning, som i fremtiden kan inkludere bærekraft, omsyn til jord og dyr slik Spire etterlyser, går gjennom å prøve ut løsninger.

Vi må skaffe oss konkret erfaringer – ikke sitte å vente. Alternativet er at det beste blir det godes fiende, og at vi, i diskusjonen om den perfekte merkeordningen, ender opp med ingenting.