Det handler om god forvaltning, MDG

Jeg leser flere artikler fra dere, og registrerer hvordan det generelt jevnt skytes fra et skjevt "hofteparti". Hele livet har jeg vært jeger, og bodd rundt i skog og fjell i Norges land. Opp mot 50 døgn i året. Jeg har sett hvordan naturen så fantastisk regulerer seg selv med predatorer og byttedyr.

La oss først bli enige om faktagrunnlaget:

• Det er bevist at det cirka er 1.000.000 hekkende rypepar i Norge i året.

• Disse får ett sted mellom 9–14 egg, som de ruger i 21–24 dager. Hvis første kullet med egg/unger dør, så kan de ta en runde til i samme år.

• Dette utgjør til sammen rundt 10.000.000 ryper når vi kommer til høsten.

• Det er ikke så mange gode jegere i landet, slik at 7 av 10 jegere går tomhendt hjem etter sesongen. Altså, de skyter ikke en eneste rype.

• Ifølge innrapportert statistikk er det i underkant av 280.000 ryper som jegere tar i løpet av sesongen. Det er ett uttak på 2,8 prosent av bestanden.

Hvis dere i det hele tatt tror at jegerne påvirker bestanden ut ifra tallenes tale, så er dere like gale som politikken dere fører.

Når det er sagt, så har vi enormt mange engasjerte og gode jegere i Norges land. Mange bruker mye tid og går tellinger for å gi god oversikt over bestandene, slik at vi kan ha en riktig forvaltning og bestandsmål. Å styre antallet som jakter i ett terreng med lav kyllingproduksjon er det mest treffsikre reguleringstiltaket vi har, og det fungerer helt ypperlig!

Når det kommer til skogsfugl, så er du og MDG på en så komplett bærtur at det nærmest er en komedie. Personlig har jeg aldri opplevd maken til skogsfugl år som det var i fjor, og det er heller ikke dårlig i år!

MDG og du opplever ikke naturen ved å gå på stiene i Nordmarka, eller hytte til hytte i fjellheimen, eller å se på plantene dine/deres på balkongen på Majorstua. Den oppleves ved ett tjern med tiuren inne i tetteste Finnskogen, i brattskrenten med hjorten på Vestlandet eller i bjørkekrattet på Finnmarksvidda med rypa.

La oss beholde en god forvaltningspolitikk og vår nærhet til naturen!