Det er ikke sagt nedlatende, men mer i undring. Slik jeg ser det her fra periferien er det ubegripelig at man velger å bo og leve i byer.

Når jeg møter byfolk er det ofte at de spør: Hvordan klarer du å bo utenfor allfarvei? Dårlig med jobbtilbud, dårligere lønn, dårlige sykehus, dårlige veier og alt annet dere klager over. Dessuten skjer det jo ingenting der du bor. Her i byen er det alle muligheter.

Det er gjennomgangsmelodien jeg får presentert når jeg møter de som valgte å bli byfolk. De syns synd på meg, like mye som jeg syns synd på dem. Eller kanskje mer.

Slik ser det tilforlatelig ut som det er en medlidenhetens maktbalanse mellom byfolk og distriktsfolk. Det er det ikke. Det er en maktubalanse mellom by og land som gir grunn til bekymring. For som professor Gudmund Hernes sier: «Avmakt er en situasjon der personene er forhindret fra målrettet handling eller ikke kan påvirke sine rammebetingelser».

Og det er det jeg føler og det er det jeg ser. Vi i distriktene er ikke til stede der makta er, og makta har ikke tid, anledning eller lyst til å reise rundt i landet, knapt nok når det er valg. Det gjør at vi heller ikke kan påvirke makthaverne annet enn via media. Forøvrig en risikosport i seg selv, for de store mediehusene frekventerer i maktens korridorer for å vedlikeholde sine kilder, og får ikke økt opplag ved å skrive om 20 stykker som går i fakkeltog mot nedleggelse av en arbeidsplass i «huttiheita».

Det blir derfor en opphopning av makt i de større byene, der kapitalen og politikken befinner seg i et samrøre uten sidestykke, og der de som våger å stille spørsmål om hva som foregår ikke får svar.

Et grelt eksempel er da Oljefondets nye sjef brukte 13 millioner på å fly samfunnstopper på USA-tur. Ombord var også daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og andre maktpersoner som spiste, drakk, snakket og ble godt kjent med hverandre, nesten så de ble en venneflokk. Slik fikk de kontakter som kunne brukes senere. Hvis det skulle komme til det en gang.

Det rare er at alt som Norge har blitt rik av er verdien av naturressurser som fins i distriktene, langt utenfor de store byene; Olje, gass, fisk, mineraler, bergverk, skogdrift, landbruk, reindrift, vindkraft og vannkraft.

Verdiene av alt dette forvaltes i byene, blir ofte registrert som verdiskaping i byene, mens distriktene og distriktsfolket, der alle disse ressursene hentes fra, blir leilendinger som må be «herrefolket» i byene om å få almisser til å reparere en veistump eller et skolebygg eller få en hurtigbåt som tåler værforholdene på Vestlandet.

Distrikts-Norge tømmes for folk. Vi mister vår innflytelse til å påvirke beslutninger og muligheten til å styre og ta del i verdifulle naturressurser.

Så hva gjør distriktsfolket når de ikke får adgang til verdiene som burde vært rikelig fordelt i hele landet, når de opplever at de verken blir hørt eller sett? Hva gjør de når de mener at de ikke får de samme helse- og skoletilbud som sentrene, når de ikke blir tatt hensyn til når veimidler skal fordeles og heller ikke får adgang til maktens korridorer og får spise kirsebær med de store?

I avmaktens desperasjon går de i fakkeltog og får kanskje 45 sekunder oppmerksomhet på Kveldsnytt. De reiser til Stortinget og legger frem sine saker i komitéer der de kan risikere å møte politikere som tar seg en liten høneblund eller spiller dataspill mens de legger frem sin sak. Og de snakker med «sine» stortingsrepresentanter og håper at de bringer sakene videre. Det er mulig de gjør, men det forsvinner i dokumenter og Stortingets spørretime der tale sjelden fører til handling.

All denne nedvurderinga av folk og steder utenfor de store byene er urettferdig. Det er ikke verdig et land som kaller seg for et demokrati. Det vil si (sitat) «... en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes».

Distrikts-Norge tømmes for folk. Vi mister vår innflytelse til å påvirke beslutninger og muligheten til å styre og ta del i verdifulle naturressurser. Om ikke det er nok blir utdanning, helse, kultur, samferdsel og helse styrt utenfra. Det er et resultat av det demokratiske forfallet i landet vårt.

Men opp i all min analyse av makt og avmakt kan jeg ikke fri meg fra å synes synd på byfolket. De som mener at de bor der det er muligheter. Til hva, egentlig? Å betale blodpriser for å bo i fuglebur, bruke morran i pendlerkø og jage etter jobber som gir nok status og lønn til å kunne fortelle alle at det ikke er synd på dem, for de har jo lyktes?