Sykdommen i jordbruket er dårlig og til dels fraværende lønnsomhet, og feil tallgrunnlag. Det hjelper ikke å lage velkomstpakke for å lokke ungdommer inn i en næring som ikke lønner seg.

Senterungdommen bør merke seg at mange av de som engasjerer seg i jordbrukspolitikken nå er yngre bønder som investerte for noen år siden. De ber ikke om velkomstpakke, men rettferd for bonden. Rett tallgrunnlag som skiller arbeid og kapital er helt avgjørende for at man med skiftende regjeringer vil sikre at bonden i det minste veit næringens lønnsomhet og kan ta sine valg ut fra det.

Sosial og økonomisk jevnstilling er helt avgjørende for at yngre mennesker skal se for seg et yrkesliv i jordbruket enten man er heltid eller deltids bonde. Vi må forstå at ungdommen som i dag blir bønder har i gjennomsnitt mye høyere utdannelse en tidligere og derfor også behov og forventning til en inntekt som står i stil til arbeidet som kreves.

Senterungdommen har nå mulighet til å ta stilling til det som egentlig jordbrukspolitikken handler om, og bør kreve at jevnstilling starter allerede i Jordbruksoppgjøret 2023.

Ungdommen som vurderer om de skal inn i næringen, og ikke minst vi som er næringen i dag trenger optimisme på reelt grunnlag. Senterungdommen har nå en gylden mulighet til å vise vei ved å kurere sykdommen og ikke symptomene! Først da vil jordbruket, bygdene og framtidstro blomstre!