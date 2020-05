Det er sunt bondevett å holde kontrollen

Sjefredaktør Irene Halvorsen mener i Nationens nettutgave 5. mai at regjeringen må endre praksisen med like koronatiltak over hele landet. Begrunnelsen hennes er at distriktene har mindre koronasmitte enn Oslo.

7. mai presenterte regjeringen forslag til lemping av flere av tiltakene som ble innført i mars. Regjeringen har hele veien sagt at når vi får smittespredningen under kontroll, så skal vi åpne opp igjen, gradvis og kontrollert. På mange måter svarer regjeringen på det Halvorsen etterspør i sin kommentar.

Jeg tror en nasjonal tydelighet og regelsett for redusert smittespredning har bidratt til at smittesituasjonen har kommet under kontroll. Vi skal åpne samfunnet igjen, men det skal vi gjøre uten å øke risikoen for et tilbakeslag.

En av debattene med høyest temperatur denne våren kom i lys av hytteforbudet. Som distriktsminister var jeg i kontakt med mange hyttekommuner i distriktene, og de var entydig i sin tilbakemelding: De varslet at de ikke ville ha kapasitet i sitt lokale helsevesen for et større utbrudd i sin kommune, og ba oss innstendig å innføre- og videreføre hytteforbudet til over påsken.

Vi valgte derfor å lytte til disse distriktskommunene, og holde hyttefolket hjemme. Dette for å skåne de berørte hyttekommunene rundt om i landet, og også for å begrense smitte. I dette tilfelle innførte vi et omstridt tiltak for å verne om en rekke distriktskommuner. Dette rammet hele befolkningen.

Tiltakene som ble innført i mars var inngripende, og har rammet folk og arbeidsplasser hardt. Jeg er i likhet med mange bekymret for de økonomiske utsiktene fremover, og tenker spesielt på reiselivet rundt om i landet. Etter hvert vil vi gå inn i en ny fase, der fokuset vil være på å gjenoppbygge norsk økonomi i hele landet.

Koronasituasjonen påvirker ikke bare Norge. Situasjonen i mange land er ennå vanskelig, og etterspørselen for Norge som reisemål og norske varer- og tjenester vil bli redusert en stund fremover. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å hjelpe til i denne situasjonen, men vi må forberede oss på at det kan ta lengre tid enn vi skulle ønske.