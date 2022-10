Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Eller er det som hos oss, iblandt høgt lydnivå, stress, forbannelse og usakleg raseri? Også bedre kjent som øyeblikk av rablande galskap, i blanda litt latter og mykje etterpåklokskap?

Sånn generelt er det rolig og avbalansert hos oss, vi går rundt og sullar, mannen i kyre og kvigefjøsen og eg i okse- og kalvefjøsen. Vi høyrer på podkast og gjer jobben vår uten å sjå kvarandre så mykje.

Men så innimellom må eg inn i hans fjøs eller han i min og det er då det skjer.

Eg kjem gåande og skal for eksempel hente litt melk. Har ingen onde hensikter. Eg rundar hjørnet og der, der står mannen, djupt inne i podkasten, eller bortreist i eigne tankar. Då skjer eit av tre:

Enten kvepp eg, han eller begge. Det er som om vi ikkje kunne førestille oss i vår villaste fantasi at vi kunne treffe på eit anna menneske.

Det er som oftast han som nesten får hjerteinfarkt, og eg må sei at det er som regel når han hoppar 1 meter, skrik om eg prøver å drepe han og ser på meg med hat i blikket at eg kvepper. Så står vi der då og kjefter for eg triv melka og trampar min veg.

Eg trur eg skal kjøpe meg ei sauebjelle og feste rundt halsen min, så høyrer han kanskje at eg kjem.

Så har ein dei dagane vi skal flytte dyr. Oh lord. Det er ein grunn til at oksane ofte er godt over handterleg størrelse før vi flyttar dei. (Ser jo at størrelsen og prokrastinering kan være medverkande årsak til problema, men, men)

Vi er så “heldige” at oksane står på bås, og for å få dei på båsen må vi ha på dei grime.

Sjølvsagt er det umulig å bruke fanghekkane i eine bingen så der må vi gå for rodeo. Det vil si mannen går for rodeo, eg er støttande (les: eg kjem med altfor mange gode idear frå andre sida av grinda..) Å få på grima på ein halvvaksen okse som spring rundt, er omtrent like enkelt som å sleike seg sjølv på albuen, og når ein samtidig blir bombardert med kanongode råd så KAN eg jo forstå at det renner over.

Så når han skrik: ler du no så: $~€{*#*+{€, så burde eg la vær å le, men fankeren heller det er så vanskelig å ikkje sjå galskapen i det vi driv på med.

Men som oftast greier eg å bite det i meg, for eg har jo trass alt ikkje lyst at han skal døy av hjerteinfarkt heller.

Så har han fått grima på, og det er berre å håpe at oksen går/spring framover, for om han stoppar opp så er det avgrensa kva eg med mine kilo og sviktande muskelmasse kan bidra med bak. Ofte går det fort og vi får han på plass, men av og til er det tungt og nett då er det ingen, absolutt ingen humor å spore i fjøsen.

Så hender det sjølvsagt at dei kjem seg laus og då er helvete laust.

Då går mannen inn i det næraste ein “frisk” mann kan kalle ei psykose og det blir automatisk forventa at eg på eit augeblikk har fått overnaturlege evner og kan lese tankane hans og tolke det spastiske kroppsspråket hans og springe til riktig plass, til riktig tid og samtidig er det forventa at eg skal halde kjeft og ikkje komme med mine evinnelege “gode” råd.

Eg stryk alltid på omtrent alle område men likevel har vi alltid fått dei på plass der dei skal være. Og kanskje endå meir imponerande vi er framleis gift og som regel kan vi le av galskapen etter nokre timar frå kvarandre.

Så det eg lurer på er om vi er heilt unike eller om det finst andre som er litt gale der ute i dei norske fjøsane?