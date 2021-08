Det er politikerne, ikke kyrne, som er klimasyndebukkene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den siste rapporten fra FNs klimapanel understreker at det ikke finnes noen løsning på klimakrisen uten en stor endring i hvordan vi produserer maten vår. Selv om vi stopper all olje- og gassproduksjon i morgen, må vi likevel å kutte utslippene fra matsystemet skal vi nå 1,5 eller til og med 2-gradersmålet. Kjøttproduksjon alene står for nærmere 16,5 prosent av de globale utslippene.

Også den norske klimautredningen Klimakur konkluderer med at redusert kjøttforbruk er blant de mest effektive klimatiltakene vi har i ikke-kvotepliktig sektor.

Dette er derfor langt fra en “medieskapt sannhet som har fått presedens over fagligheten”, som Kirsti Winnberg og Kim Wiggo Veiby skriver i debattinnlegget i Nationen. IPCC-rapporten er selve gullstandarden innen internasjonal fagfellevurdert klimaforskning. Over 700 forskere fra over 90 land, inkludert Norge, har bidratt til rapporten.

Det er ingen grunn til å sette kjøttkutt opp mot kutt i oljeproduksjon, eller å redusere flyreiser. Vi må gjøre alt dette skal vi ha en sjanse til å unngå de verste konsekvensene av klima- og naturkrisen. Det betyr ikke at kua er uten nytte på andre felt, som å sikre biologisk mangfold, en god ressursutnyttelse og viktige næringsinteresser. Men miljøvernsorganisasjoner og forskere har et ansvar for å bidra til en ryddig debatt som ikke forveksler klimahensyn med andre interesser.

I klimasammenheng er det ingen parametre vi kjenner til, som frikjenner kjøttproduksjonen for høye utslippsbidrag. Det betyr ikke at vi dermed skal legge ned kjøttproduksjonen i Norge. Framtiden i våre hender mener kjøttkuttet bør ligge på det nivået Klimakur skisserer: Cirka 30 prosent reduksjon i forbruket av rødt kjøtt, noe som tilsvarer at vi spiser i tråd med de norske kostrådene. Det vil gi sårt tiltrengte klimakutt og være et stort bidrag til folkehelsen.

For oss er det viktig at det ikke er bøndene som skal betale regningen for våre klimakutt. Det er ikke kua som er den store klimasyndebukken, og heller ikke bonden, men politikerne som ikke har gitt oss en jordbrukspolitikk som gjør det lønnsomt å legge om til mer plantebasert matproduksjon i Norge. Det er det vi jobber for: En effektiv jordbrukspolitikk som gir oss maten vi skal spise mer av i framtiden, nemlig grønnsaker, korn, frukt og bær.

Vi er enige i at temperaturen i kjøttdebatten ofte er unødvendig høy, og at må tilnærme oss motpartens synspunkter med respekt. Flere av kommentarene som ble skrevet på Facebooksiden som Winnberg og Veiby viser til i sitt innlegg, var dessverre verken respektfulle eller konstruktive, og et feiltrinn vi både beklager og følger opp internt. Vi ønsker å være en aktør som bidrar til saklig debatt om disse utfordrende temaene – en debatt som er faktabasert og kan bringe oss nærmere løsningene som kan gi oss et mer bærekraftig jordbruk.