Etter denne amerikanske valgkampen må vi nordmenn samles i en felles bønn: Fri oss fra amerikanske tilstander! Fri oss fra politikkens forfall! Fri oss fra at (flere) norske politikere kopierer nedrige skjellsord som «Crooked Hilary» og «Sleepy Joe» med norske varianter som «Vingle-Jonas» og «Ulve-Audun»!

Amerikanerne bevisstgjør oss i Norge om verdiene vi må ta vare på og forsvare. Og hva slags politisk ugras vi må luke bort før det vokser seg stort og tar overhånd.

Tenk at USA var et ideal for mange av oss! For å ta meg sjøl: Hvor mange ganger har jeg ikke lovprist maktbalansen som de amerikanske grunnlovsfedrene bygde inn i det politiske systemet de skapte. Der presidenten, kongressen med sine to kamre og Høyesterett skal holde hverandre i sjakk, og reflektere folkeviljen på hvert sitt vis. Systemet er jo så flott – på papiret. Ikke rart at våre egne grunnlovsfedre på Eidsvoll i 1814 hadde sans for den amerikanske modellen.

Valgkampen i USA lærer oss noen lekser om hva vi i Norge må styre unna.

Hvilken overgang til dagens tilstand, der nordmenn flest tar skrekken ved tanken på «amerikanske tilstander» i norsk politikk og samfunnsliv. Og hva angår min egen kjepphest om systemets maktbalanse: Hvor blir den balansen av når storkapitalens interesser og definisjonsmakt erobrer både presidenten, Kongressen og Høyesterett? Når «Big Business» sitter på alle sider av bordet der viktige veivalg tas?

De fagre ordene om demokrati og maktbalanse blir en illusjon når det er over 10 000 registrerte lobbyister bare i hovedstaden Washington, og de aller fleste av dem jobber for store konserner. Når de fleste politikerne trenger pengesterke sponsorer for å finansiere sin rådyre valgkamp. Når Høyesterett i ytringsfrihetens navn i 2010 slapp løs en finansieringsordning som gjennomsyrer politikken fra delstatene og opp.

Noe av dette ble glimrende avdekket i TV programmet «Dark Money»» som, NRK sendte nylig. Programmet ga oss noen skrekkeksempler, ikke minst fra staten Montana, og er nok det TV-programmet som – ved siden av Thomas Seltzers «UXA» – har gitt oss best innblikk i tilstandene «over there».

Det vi sitter igjen med, er at mange trender sammenlagt svekker amerikanernes tillit til systemet. Mistilliten preger ikke bare de militante utgruppene som media gjerne snakker om; som «Black Lives Matter» og «Boogaloo Bois». Den skaper også oppgitthet og frustrasjon hos vanlige borgere – de velgerne som skulle være systemets trauste støtter.

Og én ting vet vi fra historiske eksempler på demokrati i forfall: Knekkpunktet kommer når disse gruppene –altså den (vanligvis) «stille majoriteten» – mister tilliten til systemet og politikerne. Da får demagogene sin sjanse.

Tallenes triste tale fra USA ble denne uka gjengitt av Sylo Taraku i Tankesmien Agenda: I 1958 stolte 73 prosent av amerikanerne på myndighetene. Tallet for 2019 er bare 17 prosent. Og kanskje verst: Tilliten til de folkevalgte i Kongressen, altså politikerne som presidentkandidaten Joe Biden er en typisk representant for, er bare 11 prosent.

Kort sagt: Donald Trump er ikke årsaken. Han er bare et symptom.

Hos mange av oss blir resultatet av alt dette et schizofrent forhold til USA. Vi trenger jo USA på mange vis – sikkerhetspolitisk ikke minst. Vi er glade i USA. Vi er oppvokst med Disney's historier. Vi er amerikanisert så det holder. Men likevel: Fri og bevare oss for det vi nå ser!

Hva så? Utviklingen i USA kan vi ikke gjøre stort med. Men her på hjemmefronten kan vi trekke noen lærdommer. Kontrasten til USA viser verdien av det vi gjerne kaller den den norske modellen. Det som Harald Eia har minnet oss på i TV-serien «Sånn er Norge». Nå ser vi at dette er verdt å gå i forsvar for. Ikke kaste bort i likegyldighet.

Dessuten lærer USA oss noen lekser om hvilke krefter vi ikke må slippe frampå hos oss, og hva vi ikke må gjøre. Den politiske eliten må ikke bli mer elite enn den allerede er. Forskjellene må ikke bli enda større. Etniske og kulturelle motsetninger må ikke tilspisses enda mer. Den organiserte kriminaliteten må ikke få vokse seg enda sterkere. Fagforeningene må ikke svekkes ytterligere.

«No platforming» og utestenging av motstandere må ta slutt. Skolen må forbli et fellesskap – ikke et system som skiller og segregerer. Kapitalkreftene må ikke gis ytterligere frislepp gjennom privatisering, anbud og knefall for EØS. Svake grupper må ikke bli glemte grupper, etterlatt i gettoer, utkanter eller «rustbelter» med nedlagte arbeidsplasser. Hets, hat, fordømmelser fra ekkorom må ikke slippes enda mer fram.

En sånn oppramsing viser at Norge er under press. Tunge trender truer med å føre oss i retning av et mer splittet samfunn, mer mistillit – mer «amerikanske tilstander».

Å advare mot dette, er ikke å se spøkelser ved høylys dag, men å være føre var. Vi kan godt ta lærdommene fra USAs valg i 2020 med oss inn i vårt eget stortingsvalget i 2021.