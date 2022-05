Det er mykje fôr å hente i utmark

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Samstundes ligg det i norsk natur ein stor og nesten gratis fôrressurs for husdyr – utmarka.

I ein ny rapport presenterer Nibio for første gong ein samla oversikt over utmarksbeiteressursane for heile landet og for kvart fylke. Det viser at husdyr på sommarbeite i utmark kan hauste fôr for nær fire milliardar kroner, og det er beite nok til omlag 9,5 millionar dyr.

I våre undersøkingar er 137.000 kvadratkilometer, eller nær halvparten (45 prosent) av Noreg sitt landareal, klassifisert som nyttbart beiteareal. Det vil seie areal der beitedyr kan finne plantemateriale som kan gje tilvekst. 29.000 km2 (10 prosent) er i beste beiteklassen – svært godt beite. Dei beste beita finst nord i landet.

I Troms, til dømes, er om lag ein fjerdedel av arealet i beste beiteklasse. Årsaka til dei gode beita her ligg i rik berggrunn og variert topografi. Beitekvaliteten er lågast i fylke med mest fattige bergartar og flatare og låglendt topografi, som til dømes Agder, Finnmark og Hedmark.

Fôrhaustinga frå utmark har gått mykje ned siste hundreåret, men utmark er framleis ein viktig ressurs i norsk landbruk. I 2019 utgjorde samla utnytting av beiteressursen tilgjengeleg for husdyr, for heile landet, inkludert hjortedyr, 4,2 millionar saueeiningar.

Ei saueeining er eit dyr med gjennomsnittleg fôrbehov i ein flokk med normal fordeling av søyer og lam. Dette gav eit landssnitt på 45 prosent utnytting. Det vil seie at det i 2019 kunne vore sleppt 5,3 millionar fleire saueeiningar. Dersom den ledige kapasiteten berre skulle nyttast av sau kunne dyretalet i norsk utmark bort i mot tredoblast.

Det kan heilt sikkert sleppast enda fleire dyr i utmarka, men da må dei eta planter med lågare fôrverdi, til dømes lyngartar, og det vil gå utover tilveksten.

Verdien av fôret husdyr hausta frå utmarka i 2019 var om lag ein milliard kroner dersom dette skulle erstattast med kraftfôr. Potensialet er mykje høgare. Ved å utnytte utmarksbeitet maksimalt, både med omsyn til kapasitet og beitesesong, kan det haustast ein fôrverdi på bortimot 4 milliardar kroner.

Verdien av å ha dyr i utmarka kan ikkje målast i berre kroner. God dyrehelse, god dyrevelferd og eit bortimot økologisk sluttprodukt er òg viktig.

Beitekvaliteten i utmark er ikkje berre naturgjeve. Mykje av vegetasjonsbiletet er ein arv etter tidlegare tiders veldig intensive utmarksbruk. Beiting, slått og anna hausting gav eit ope og grasrikt landskap. Blir beitetrykket lågt kjem buskvegetasjon og tettare tresetting, og når lys og varme ikkje slepp ned i undervegetasjonen blir det låg planteproduksjon.

På den beste marka kjem i tillegg høgvaksne urter og bregner inn og skuggar ut graset. For lågt beitetrykk gjer no at produktiviteten for matproduksjon i norsk utmark jamt over går ned. Saman med det forsvinn kulturlandskap og det beiteskapte biologiske mangfaldet. Skal desse kvalitetane takast vare på må utmarka brukast og skjøttast.

Våre berekningar viser at det i dei fleste fylka er rikelege ressursar for meir husdyr i utmark. Men beiteressursane er ulikt fordelt, med store både regionale og lokale variasjonar i mengde og kvalitet.

Eit paradoks er at dyretalet i fleire fylke med heller skrinn utmark er høgt, medan utnyttinga er lågast i nokre av fylka med høgast beitekvalitet og med den rikelegaste ressursen. Ikkje minst gjeld dette Troms, som har ei låg utnytting av utmarksbeite av høgaste kvalitet.

Kor mykje av beiteressursen i utmark som er muleg å nytte i praksis er usikkert. På kort sikt er det mange avgrensingar i høve til produksjon av vinterfôr, fjøskapasitet, kraftfôrpris, marknad, beiterettar og ikkje minst økonomi for den enkelte bonde.

Kvar sommar produserer fotosyntesen grønt plantemateriale over store delar av norsk landareal. Dette kan vi nyttiggjera oss til mat og fiber, men vi må ha drøvtyggande dyr til haustinga. Ressursen kan dessutan ikkje sentraliserast – skal den nyttast må vi ha eit landbruk over heile landet.