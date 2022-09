Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Med klimaendringene som følge av den globale oppvarmingen, får vi mer ekstrem tørke og ekstrem nedbør som ødelegger matproduksjonen og fører til økt hungersnød.

FNs klimapanel offentliggjorde en rapport tidligere i år der man anslår at 143 millioner mennesker sannsynligvis blir drevet på flukt som følge av oversvømmelse og tørke. Røde Kors anslår at 20 millioner mennesker på Afrikas horn kommer til å sulte i hjel grunnet ekstrem tørke og avlingssvikt.

Les også: Hvert femte barn i Somalia risikerer sultedøden

Som resultat av avlingssvikt, har matvareprisene økt dramatisk. Dette rammer fattige land som er avhengig av matimport. Prisene på den internasjonale matvaremarkedet er nå det høyeste siden 2011, syner prisindeksen til FAO, FNs matvareorganisasjon.

Dette er del av en trist utvikling. Fra tusenårsskiftet gikk tallet på sultende og underernærte i verden stødig nedover i en god del år, og det så ut til at målet om å utrydde sulten i verden kunne være innen rekkevidde.

Men i 2015 begynte tallet på underernærte så vidt å øke igjen, og da pandemien kom i 2020, grep sulten for alvor om seg. Det året var nesten 10 prosent av befolkningen i verden underernærte, ifølge tall fra FN, tilsvarende 770 millioner mennesker. I år ligger prisøkningen på mat an til å sende langt flere under sultegrensen.

Les også: Vi kan ikke la maten vår gå til grisene

Sett på denne bakgrunn er det viktig å styrke norsk matproduksjon og øke selvforsyningsgraden til 50 prosent innen 2030, slik det står i Hurdalsplattformen til regjeringen. Dette krever et sterkt jordvern og at bøndene får en økonomi som gjør det attraktivt å produsere mat, som er verdens viktigste vare.