Det er klart vi bør avvikle pelsdyrindustrien

Aase Sæther hevder i Nationen 13. desember at det ikke er noe grunn til å mene at det er dårlig dyrevelferd i pelsdyrnæringen. Begrunnelsen er at dyra selv ikke gir uttrykk for at de lider, og at det tross alt er dyrenes selvopplevde velferd som er fasiten på hvordan velferden er blant norske pelsdyr.

Det er selvfølgelig helt sant, det er jo pelsdyrenes velferd som er målestokken for pelsdyrenes velferd. Men dyrene gir da vitterlig uttrykk for at velferden deres er dårlig? Mengder av dokumentasjon viser ikke bare tilfeller av grovt mislighold, men generelt dårlig velferd for norske pelsdyr. Da er det jo den psykiske og fysiske tilstanden til dyrene som er det man har å gå ut i fra. Hva er det Sæther krever? At dyrene kommuniserer hvordan de har det med menneskespråk?

Sæther spør nemlig om pelsmotstanderne har besøkt dyra og spurt hvordan de har det. Siden det ennå ikke er mulig å snakke med dyr, må man finne ut hvordan de har det på andre måter. En ting er den nevnte faglige dokumentasjonen, men det er også ganske sunn fornuft å anta at løpeglade rovdyr ikke har det spesielt bra inne i små nettingbur. Hunder får det dårlig av å ikke få tur og kos. Vi trenger ikke spørre dem for å skjønne det.

Annonse

De bildene som finnes av lidende og redde pelsdyr, gir et falsk bilde av næringen, ifølge Sæther. Pelsdyrene på bildene har det ikke vondt fordi de generelt har det dårlig, men fordi de blir redde på grunn av «uro, ukjente stemmer og skarpt lys» som følge av besøk av fotografer. Det er altså pelsdyrmotstanderne som skaper dårlig velferd for pelsdyrene! Det er jo absurd å hevde. Begynner minken å bite på seg selv fordi den blir redd for fotografer?

Dessuten drar Sæther inn det noe underlige argumentet om at et fravær av oppdrett kan føre til at de aktuelle artene utryddes. Men minken er jo vitterlig svartelistet, og hører ikke hjemme i norsk fauna. Det er slett ikke problematisk om mink utryddes lokalt i Norge. Det er norsk oppdrett som har ført til at mink forstyrrer økosystemene våre.

Fjellrev er riktignok utrydningstrua i Skandinavia, men det legitimerer ikke at de brukes som råvarer i intensiv industri. Vi redder bestander ved å avle opp og sette ut, ikke ved å avle opp og avlive. Er det selve gårdsrasene Sæther vil bevare? Det er ingen automatikk i at vi skal bevare store populasjoner av raser som er avlet frem på dårlig helse.

Sæther spør retorisk i slutten av sitt innlegg: Skal «kunnskap styre rike og land», eller skal vi overlate landbruket og samfunnet ellers til de som «tror» og «skjønner». Ja, det kan hun jo spørre seg selv der hun tror mer på egne anekdoter og misoppfatninger enn forskning og faglige råd. Heldigvis er det store flertallet av befolkningen på pelsdyrenes side i denne saken.