Det er ingen som svartmålar Distrikts-Noreg

I eit Motkultur-innlegg i Nationen den 30. september gjer Hanne Alstrup Velure (H) opp status etter lokalvalet. Ho konstaterer at dei såkalla styringspartia, Høgre og Arbeidarpartiet, har fått halvert oppslutninga si.

Styringspartia skal stå for ein heilheitleg politikk for bygd og by og det følgjer ansvar med dette, skriv Velure. Ifølge Velure forsvann stemmene til parti som i all hovudsak er opptatt av enkeltsaker, eksempelvis Sp og MDG. Sidan Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har gjort det klart at det er uaktuelt å samarbeide med MDG, ser vi eit politisk splitta Noreg, skriv Velure, og ho er bekymra for polariseringa i norsk politikk.

For det første er det ingen som svartmålar Distrikts-Noreg, slik Velure påstår. Det som blir svartmåla er politikken, politikken som dagens regjering gjennomfører på sjuande året. Og distriktspolitikken er berre ein del av det som blir svartmåla.

Reformer har vorte sett i gang over ein låg sko, mange av dei verkar til å vera heilt ute av kontroll. Regionreforma er eit godt eksempel på dette. Fylkeskommunar har vorte lova pengar frå staten og fleire oppgåver ved å slå seg saman, anten dei vil eller ikkje. «Robuste enheter og mindre byråkrati», har vore mantraet frå regjeringa med Høgre i spissen.

Konsekvensane ser ein i form av meir byråkrati, oppsplitting av velfungerande fagmiljø og eit kostnadssluk av uante dimensjonar. Resultatet så langt er (tvangs-)samanslåtte fylkeskommunar som ikkje har fått korkje midlane eller oppgåvene dei har vorte lova. I mitt hovud har ikkje dette noko med ansvarleg og heilheitleg politikk å gjera.

Annonse

I mitt hovud har ikkje dette noko med ansvarleg og heilheitleg politikk å gjera.

Eg tolkar Velure slik at ho er opptatt av kor viktig det er å vera eit styringsparti og at enkeltsaker ikkje må øydelegge for ein heilheitleg politikk. Eg er ikkje usamd i dette, men eit relevant spørsmål er om Høgre er fornøgd med måten dei har lukkast på som styringsparti. Både gjennom valkampen og elles, blir enkeltsaker og intern krangel mellom regjeringspartia altoverskuggande for den politiske debatten.

Stikkord er bompengar, tvangsriving av setrer, snikislamisering og avvikling av pelsdyrnæringa. Korleis kan Høgre meine at dei framstår som eit ansvarleg styringsparti med «helhetlige, realpolitiske løysingar»?

Dei siste dagane har to regjeringsoppnemnde utval kome fram til to konklusjonar. Det eine gjeld samanslåing av domstolane i Noreg. Det andre gjeld endringar i skatt på vasskrafta. Underleg at dette kjem rett etter valet, eller kanskje ikkje? Uansett vil det få store konsekvensar om dagens regjering vel å følgje tilrådingane frå utvalga som dei sjølve har utnemnt.

Samanslåing av domstolane, der to tredjedel av dagens domstolar blir borte, vil føre til ei massiv sentralisering av domstolane i Noreg. Ei endring av skattlegginga av vasskraft i Noreg vil føre til store tap for mange kommunar og fylkeskommunar i Noreg.

Vel Høgre og regjeringa å ta anbefalinga til følgje, vil dette gje grunnlag for enda meir svartmåling av politikken dei gjennomfører.

Det er opp til Høgre og regjeringa og føre ein heilheitleg politikk som kan «favne og balansere både politikk for bygd og by». Etter seks år i regjering kan ein konkludere med at dei ikkje har lykkast med dette så langt.