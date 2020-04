Det er ingen menneskerett å drive med sau

Sauen er og blir fjellets slåttekar. Den skal, om det ikkje er noko gale med søye eller lam, gå i utmarka og hauste av det beste naturen har å by på som næringsrike planter og kratt.

Det er til å gråte over når den som har hovudansvaret for avlen på Norsk Kvit Sau nå vil ha enda fleire lam pr. søye og at lamma skal vokse enda raskare. Dette skal liksom vere meir miljøvenleg.

Det blir tukla med dei naturlege genane til sauen, på ein måte som gjer at det stadig blir fleire sauer som går på gjødsla innmark og blir fora med kraftfor. Dette har resultert i at det nå er minst 75 000 kopplam som blir oppfôra på importert kraftfôr og mjølkepulver, og dei fleste av dei er ikkje ute av fjøset før dei går inn på slakteribilen.

Dagens form for avl og marknadsregulators prisløype, samt kjedenes press om å væra den fyrste på marknaden med haustens fårikålkjøtt, gjer at det berre blir meir sau på innmarksbeite. Dette er beite som blir så nedsmitta at dyra må ha medisinsk behandling fleire gonger i løpet av ein beitesesong.

Å selje dyr som er oppfôra på denne måten ser det ikkje ut som at det bekymrar nokon. Prisløypa gjer at det er dette som lønner seg best for bonden. Heller ikkje dei store kjedene ser på dette som eit dårleg produkt, dei lurer bevisst forbrukaren.

I 2019 var det 300 000 søyer og lam på innmarksbeite, det vil si 13 prosent av all sau i Norge. For å komme bort frå denne forma for avl og produksjon må lammeslakt- tilskotet berre gjelde dei slakta som har gått på utmarksbeite. Det er denne forma som er berekraftig og ikkje minst miljøvenleg. Utmarksbeite er og med på å redde mange av dei raudlisteartene som er avhengig av beitedyr.