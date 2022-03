Det er ikke for seint, Borch

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hun sier hun må forholde seg til Hovedavtalen for jordbruket og at det arbeides med 2023. Hun viser til at det er to uker til Budsjettnemnda legger fram sine tall.

Til dette er det å si følgende; Ifølge Hovedavtalen bestemmer partene selv hvilke periode det skal forhandles om. Det er endret en gang før. Det kan endres igjen. Budsjettnemnda legger ikke fram et eneste tall for 2023. De legger ikke fram en eneste prognose for 2023. De legger fram tall for 2021 og prognose for 2022.

Hvilke prognoser for kostnadsutviklingen 2023 skal legges til grunn? Det eneste en veit er at en vil bomme. Det mest fornuftige er da å forhandle på 2022, hvor en også legger inn fastpunkter for nye vurderinger av situasjonen høsten 2022 og vinteren 2023.

Ikke noe arbeid som er gjort er bortkastet. Ikke noe er til hinder rent praktisk for at en forhandler på 2022 og utbetaler alle nye bevilgninger i 2022. Den inneværende avtale som ligger i en planlagt utbetaling februar 2023 kan gå uendret. Det eneste en må ha, er en ny søknadsrunde i august med utbetaling i oktober.

Dette er fullt mulig om partene vil og det vil bare ha positive sider for næringa så vel som for politisk ledelse i Landbruksdepartementet. 2023 forhandles om i mai 2023. Da vil en vite mer om kostnadsutviklingen i 2023.