Det er ikke billigere diesel jeg ønsker meg

Jeg er en av dem som du ønsker å verne om. Mann over 50, bosatt på landet, uten særlig kollektivtilbud og med to fossildrevne firehjulstrekkere i det rødmalte uthuset. Likevel er det ikke billigere diesel jeg ønsker meg.

Her vi bor er vi helt avhengige av bil, og vi må ha to av dem for å få hverdagen til å gå opp. Så langt passer vi jo godt inn i historien som du gjerne forteller.

På husveggen min står en liten ubrukt boks. Det er ladeboksen til elbilen jeg måtte selge. Nissan Leaf fungerte fint da vi bodde i byen, men her ute kjører vi oss fast i vår egen innkjørsel om vinteren, hvis vi ikke har firehjulstrekk.

Og elektriske firehjulstrekkere har hittil ikke kunnet konkurrere med fossile firehjulstrekkere på pris. Det kunne dere i Senterpartiet ha forsøkt å gjøre noe med. I stedet har dere funnet på en historie om at alle som ønsker å kjøre elbil bor i Oslo og drikker kaffe latte. Og i stedet for å slåss for bedre kollektivtilbud, fokuserer dere på billigere diesel.

Her i Kongsberg har Senterpartiet ordføreren, som er i gang med sin andre periode. Nå vet jeg at Senterpartiet ikke styrer alene, så det blir urettferdig å gi dere hele skylden for at det ikke går busser på kvelden, ikke i helgene, ikke om sommeren og at første rute om morgenen ikke går tidlig nok til at jeg kan satse på bussen til jobb.

En gang fantes det faktisk en lokal jernbanestasjon på Skollenborg, som er vårt lille lokale tettsted. Men regjeringen Solberg er dessverre ikke den eneste som legger ned i distriktene. Skollenborg stasjon ble lagt ned i 2012, da Senterpartiet satt i regjering og hadde samferdselsministeren.

Mine nærmeste naboer er åkrer, drevet av Sp-bønder. Tørkesommeren 2018 satt ikke jeg på en kafé på Grünerløkka og drakk kaffe. Jeg fulgte i stedet «Åkeren tørker ut – minutt for minutt» fra kjøkkenbordet hjemme, mens folk jeg kjenner måtte sende kyrne til slakt.

Selv om det ikke er mine penger og mitt levebrød som står på spill, kjente jeg både på en tristhet og en uro. Jeg tror nemlig ikke det er siste gang jeg ser aksene slutte å vokse, og jorda sprekke opp.

Derfor skjønner jeg ikke hvorfor Senterpartiet ikke har klimaendringene som sak nummer én. Jeg skjønner ikke hvorfor du er mer opptatt av å skaffe meg billigere diesel enn billigere elbil. Og jeg skjønner ikke hvorfor dere gjør MDG til en motstander i stedet for en medspiller, i kampen for norsk matproduksjon, norsk selvberging og et landbruk som kan overleve de dramatiske endringene vi vil møte.

Men det er kanskje ikke annet å vente, fra et parti med en nestleder som eier et oljeselskap?