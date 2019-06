Det er gode grunner til å forby fremmede, skadelige treslag

Dette fordi vi er kritiske til utredningen fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet om et eventuelt forbud mot enkelte utenlandske treslag. Vi baserer vår kritikk på forskning og Artsdatabankens vurdering, som på fremmedartslista har vurdert disse fremmede artene til å utgjøre en svært høy økologisk risiko i naturen.

Derfor er det god grunn til å være kritisk. Direktoratene har her gjort en slett jobb. En stor mangel ved utredningen er at den legger liten vekt på den omfattende spredningen fra pøbelgran som sitkagran og lutzgran, og hvordan de fortrenger stedegen natur og artene som lever der. I tillegg drøftes det ikke hva slags effekter bruken av disse trærne har på landskapsverdier, turisme, rekreasjon og for lokalsamfunn, enda dette er en stor utfordring en rekke steder langs kysten.

Videre ser direktoratene bort fra hva slags konsekvenser dette får for naturmangfold og landskap i et klima i endring, enda det er opplagt at et endret klima vil få konsekvenser for naturen. Myndighetene, gjennom Artsdatabanken, har tidligere konkludert med at en rekke fremmede treslag har en svært høy økologisk risiko, blant annet sitkagran, lutzgran, vrifuru og flere lerk-arter.

Annonse

Da er det spesielt at direktoratene i den aktuelle utredningen nedgraderer truslene som disse trærne utgjør for sårbare naturtyper og stedegne arter. Det er både skuffende og bekymringsverdig, og resulterer i en faglig svak rapport med store kunnskapshull som vi mener burde vært fylt for å gi regjeringen et best mulig kunnskapsgrunnlag når spørsmålet skal tas opp til endelig vurdering.

Eksempelvis vil fortsatt bruk av pøbelgran vil gi økte samfunnskostnader. I minst 160 norske verneområder har det blitt påvist pøbelgran, og norske myndigheter brukes årlig millioner av kroner på å fjerne disse uønskede trærne. Dette kommer i tillegg til dugnader og tiltak utført av frivillige og ulike rettighetshavere, inkludert skogeiere som ikke ønsker disse artene på sin eiendom. Men dette omtales ikke i utredningen fra direktoratene.

Fremmede arter er en av de fem hovedårsakene til tap av natur globalt. Dette er noe som også gjør seg gjeldende i stadig større grad i Norge, med tap av natur og arter som utsettes for større press.

Det har de siste årene blitt stor oppmerksomhet rundt problemene knyttet til gamle gransynder, og vi må ikke gjenta tidligere tiders feilgrep. Det trengs i stedet flere ressurser til å fjerne eksisterende forekomster, og bekjempe spredningen av slike uønskede høyrisikoarter.

Vi har allerede mye kunnskap om risikoen slike fremmede, skadelige arter utgjør for norsk natur. I den sammenheng er det positivt at statsråd Ola Elvestuen har annonsert en ny nasjonal strategi mot slike arter. For vi trenger flere langt flere tiltak for å styrke, ikke svekke, tilstanden i norsk natur.

I lys av rapporten fra Det internasjonale naturpanelet om omfattende naturtap verden over, og gitt den kunnskapen vi har om de mange truslene som norsk natur allerede står overfor, burde det ikke være nødvendig at det skal være miljøorganisasjoner som må påpeke at fortsatt utplanting av pøbelgran er en særdeles dårlig idé.